16 июня 2017 г., 11:30

В День молодежи корсаковцев ждет шоу экстремальных трюков

В Корсакове готовятся к масштабному празднованию всероссийского Олимпийского дня и Дня молодежи. 24 июня на площади имени Ленина пройдет большая праздничная программа с участием спортсменов, артистов, выпускников и фотографов, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

День откроет массовый легкоатлетический забег «Мой Корсаков», посвященный Всероссийскому олимпийскому дню. С 10 до 11 часов пройдет регистрация участников. В 11 часов будет торжественный парад участников забега, открытие. В 11:30 начнутся старты - участников возрастной группы от 5 до 7 лет от магазина «Спутник» (ул. Советская, 37) до площади имени Ленина и участников возрастной группы от 8 до 10 лет от магазина «Уют» (ул. Советская, 33) до площади имени Ленина.

В 11:40 назначен старт участников возрастной группы от 11 лет и старше от площади по улице Советской.

В 12 часов на площади имени Ленина будут показательные выступления спортсменов, творческие номера. В 13 часов состоится награждение победителей легкоатлетического забега.

Принять участие в забеге может каждый желающий. Подать заявку можно будет в день проведения. С положением и маршрутом можно ознакомиться на сайте администрации Корсакова.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей с 11:30 до 12:30 в городе будет ограничено движение транспорта:

- по ул. Советской от площади им. В.И. Ленина до аптеки «Центральной»;

- по ул. Сахалинской от аптеки «Центральной» до перекрестка с ул. Корсаковской;

- от ул. Корсаковской до Пенсионного фонда на перекрестке с пер. Молодежным;

- от переулка Молодежного до светофора.

Власти обращаются к автомобилистам с просьбой заблаговременно продумать свои маршруты и не занимать парковочные места для автотранспорта инвалидов.

В этот же день на стадионе «Водник» пройдет турнир по городошному спорту. В Парке культуры и отдыха 23 июня в 10:30 часов состоится XXVIII Всероссийский олимпийский день, посвященный ХХIII Олимпийским зимним играм 2018 года.

Праздничная программа, посвященная Дню молодежи, состоится на площади имени Ленина 24 июня. Откроет праздник в 15:00 часов «Фотосушка» - конкурс фотографий «Корсаков глазами молодых». Принять участие в конкурсе и продемонстрировать свое творчество в этот день приглашают всех желающих, принести свои работы смогут как профессиональные фотографы, так и любители.

Продолжит праздник в 17:00 часов выпускной бал «Парад звезд», а в 18:00 часов начнется развлекательная программа с участием музыкальных коллективов.

Грандиозное шоу жителям и гостям города Корсакова подготовила сахалинская региональная спортивная общественная организация «Федерация силовых видов спорта» и СРСОО «Федерация мас-рестлинга». В 19:00 они представят зрителям шоу экстремальных трюков в исполнении рекордсмена Евгения Борозна, чье имя занесено в книгу рекордов Гиннеса. Это надувание грелки до разрыва, разрывание справочников в одну тысячу страниц и более, закручивание сковородки в рулон, скручивание арматуры диаметром 12-14 миллиметров в зубах, закручивание арматуры диаметром 14-16 мм вокруг шеи и другие экстремальные трюки.

Вечернюю программу Дня молодежи в 21:00 продолжит музыкальный проект MARKOWNIK с участием Dj MARKOW & Dj NICK, а в 22:00 небо города Корсакова украсит праздничный фейерверк.