В День молодежи корсаковцев ждет шоу экстремальных трюков

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Новости
17:37   На развитие материально-технической базы Охинской ЦРБ выделено 25 миллионов рублей 
                 Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.

17:31   Маленькие южносахалинцы в рисунках рассказали о том, как любят летать 
                 В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.

17:16   Выпускники Сахалина снова смогут на месте пройти экзамены в ТГМУ
                 В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

17:05   Семерых моряков на Сахалине поймали с наркотиками перед рейсом
                 Борьба с незаконным перемещением наркотиков - одно из приоритетных направлений Сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

16:42   Юные сахалинцы в честь Дня России вышли на кросс 
                 16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.

16:21   Члены партий и сахалинского избиркома обсудили, как сделать выборы честными 
                 20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.

15:46   Москвич на Сахалине «поймал» миллионный штраф
                 В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.

15:41   Почти 40 тысяч сахалинцев прошли плановую диспансеризацию 
                 На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

14:48   К сентябрю в Поронайске откроется ФОК 
                 1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.

14:40   Энергетики готовят жалобы на руководство шахты «Ударновская»
                 Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора, шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.

14:30   В областном художественном музее расскажут о творчестве молодых японских художников 
                 25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.

14:18   Аэропорт Кунашира на два дня станет международным
                 На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

13:53   Сахалинские энергетики составили список самых злостных неплательщиков
                 Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

13:39   Власти обдумают, как сделать безопаснее жд-переезд на перегоне Заозерное - Пугачево 
                 В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

13:07   На Сахалине пограничники задержали краболовов-нелегалов 
                 Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники ловили камчатского краба на побережье залива Терпения в районе поселка Взморье Долинского района, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

12:45   Прокуратура помогла сахалинским морякам восстановить нарушенные пенсионные права
                 На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.

12:38   Олег Кожемяко высказался о строительстве моста между Сахалином и материком
                 15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.

12:33   Областные власти: пассажиры поезда, столкнувшегося с большегрузом, не пострадали
                 Все пассажиры поезда сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск чувствуют себя хорошо. В результате столкновения с большегрузным автомобилем никто из находящихся в вагонах не пострадал, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».

12:20   Юный сахалинец взял золото на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе 
                 В Ижевске стартовали всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок России». В возрастной группе спортсменов 2003 года рождения и младше в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-4 (40 выстрелов из положения стоя) победу одержал спортсмен из Томари, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.

12:09   Для медперсонала в Южно-Сахалинске построят два арендных дома
                 В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для младшего и среднего медицинского персонала. Об этом было заявлено на встрече губернатора области с коллективом регионального сосудистого центра, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

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16 июня 2017 г., 11:30

В День молодежи корсаковцев ждет шоу экстремальных трюков

В Корсакове готовятся к масштабному празднованию всероссийского Олимпийского дня и Дня молодежи. 24 июня на площади имени Ленина пройдет большая праздничная программа с участием спортсменов, артистов, выпускников и фотографов, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

День откроет массовый легкоатлетический забег «Мой Корсаков», посвященный Всероссийскому олимпийскому дню. С 10 до 11 часов пройдет регистрация участников. В 11 часов будет торжественный парад участников забега, открытие. В 11:30 начнутся старты - участников возрастной группы от 5 до 7 лет от магазина «Спутник» (ул. Советская, 37) до площади имени Ленина и участников возрастной группы от 8 до 10 лет от магазина «Уют» (ул. Советская, 33) до площади имени Ленина.

В 11:40 назначен старт участников возрастной группы от 11 лет и старше от площади по улице Советской.

В 12 часов на площади имени Ленина будут показательные выступления спортсменов, творческие номера. В 13 часов состоится награждение победителей легкоатлетического забега.

Принять участие в забеге может каждый желающий. Подать заявку можно будет в день проведения. С положением и маршрутом можно ознакомиться на сайте администрации Корсакова.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей с 11:30 до 12:30 в городе будет ограничено движение транспорта: 

- по ул. Советской от площади им. В.И. Ленина до аптеки «Центральной»;   

- по ул. Сахалинской от аптеки «Центральной» до перекрестка с ул. Корсаковской;

- от ул. Корсаковской до Пенсионного фонда на перекрестке с пер. Молодежным;

- от переулка Молодежного до светофора. 

Власти обращаются к автомобилистам с просьбой заблаговременно продумать свои маршруты и не занимать парковочные места для автотранспорта инвалидов.

В этот же день на стадионе «Водник» пройдет турнир по городошному спорту. В Парке культуры и отдыха 23 июня в 10:30 часов состоится XXVIII Всероссийский олимпийский день, посвященный ХХIII Олимпийским зимним играм 2018 года.

Праздничная программа, посвященная Дню молодежи, состоится на площади имени Ленина 24 июня. Откроет праздник в 15:00 часов «Фотосушка» - конкурс фотографий «Корсаков глазами молодых». Принять участие в конкурсе и продемонстрировать свое творчество в этот день приглашают всех желающих, принести свои работы смогут как профессиональные фотографы, так и любители.

Продолжит праздник в 17:00 часов выпускной бал «Парад звезд», а в 18:00 часов начнется развлекательная программа с участием музыкальных коллективов.

Грандиозное шоу жителям и гостям города Корсакова подготовила сахалинская региональная спортивная общественная организация «Федерация силовых видов спорта» и СРСОО «Федерация мас-рестлинга». В 19:00 они представят зрителям шоу экстремальных трюков в исполнении рекордсмена Евгения Борозна, чье имя занесено в книгу рекордов Гиннеса. Это надувание грелки до разрыва, разрывание справочников в одну тысячу страниц и более, закручивание сковородки в рулон, скручивание арматуры диаметром 12-14 миллиметров в зубах, закручивание арматуры диаметром 14-16 мм вокруг шеи и другие экстремальные трюки.

Вечернюю программу Дня молодежи в 21:00 продолжит музыкальный проект MARKOWNIK с участием Dj MARKOW & Dj NICK, а в 22:00 небо города Корсакова украсит праздничный фейерверк.

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Автор: Острова


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17:37   На развитие материально-технической базы Охинской ЦРБ выделено 25 миллионов рублей 
                 Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.

17:31   Маленькие южносахалинцы в рисунках рассказали о том, как любят летать 
                 В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.

17:16   Выпускники Сахалина снова смогут на месте пройти экзамены в ТГМУ
                 В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

17:05   Семерых моряков на Сахалине поймали с наркотиками перед рейсом
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16:42   Юные сахалинцы в честь Дня России вышли на кросс 
                 16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.

16:21   Члены партий и сахалинского избиркома обсудили, как сделать выборы честными 
                 20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.

15:46   Москвич на Сахалине «поймал» миллионный штраф
                 В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.

15:41   Почти 40 тысяч сахалинцев прошли плановую диспансеризацию 
                 На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

14:48   К сентябрю в Поронайске откроется ФОК 
                 1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.

14:40   Энергетики готовят жалобы на руководство шахты «Ударновская»
                 Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора, шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.

14:30   В областном художественном музее расскажут о творчестве молодых японских художников 
                 25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.

14:18   Аэропорт Кунашира на два дня станет международным
                 На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

13:53   Сахалинские энергетики составили список самых злостных неплательщиков
                 Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

13:39   Власти обдумают, как сделать безопаснее жд-переезд на перегоне Заозерное - Пугачево 
                 В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

13:07   На Сахалине пограничники задержали краболовов-нелегалов 
                 Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники ловили камчатского краба на побережье залива Терпения в районе поселка Взморье Долинского района, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

12:45   Прокуратура помогла сахалинским морякам восстановить нарушенные пенсионные права
                 На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.

12:38   Олег Кожемяко высказался о строительстве моста между Сахалином и материком
                 15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.

12:33   Областные власти: пассажиры поезда, столкнувшегося с большегрузом, не пострадали
                 Все пассажиры поезда сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск чувствуют себя хорошо. В результате столкновения с большегрузным автомобилем никто из находящихся в вагонах не пострадал, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».

12:20   Юный сахалинец взял золото на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе 
                 В Ижевске стартовали всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок России». В возрастной группе спортсменов 2003 года рождения и младше в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-4 (40 выстрелов из положения стоя) победу одержал спортсмен из Томари, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.

12:09   Для медперсонала в Южно-Сахалинске построят два арендных дома
                 В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для младшего и среднего медицинского персонала. Об этом было заявлено на встрече губернатора области с коллективом регионального сосудистого центра, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

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