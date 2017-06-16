16 июня 2017 г., 12:09

Для медперсонала в Южно-Сахалинске построят два арендных дома

В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для младшего и среднего медицинского персонала. Об этом было заявлено на встрече губернатора области с коллективом регионального сосудистого центра, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Учреждение здравоохранения Олег Кожемяко посетил накануне Дня медицинского работника. С первых минут общения врачи спешили поделиться с главой островного края своими достижениями. За последние два года работа центра заметно усовершенствована. Внедрен ежедневный мониторинг за состоянием тяжелых больных с целью оперативного реагирования и транспортировки. В этом году Сахалинская область оказалась на первом месте в стране по снижению темпов смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

- Раньше мы работали только на экстренный режим, сейчас большое внимание уделяем плановой помощи, профилактике инфарктов и инсультов. Людей с острыми патологическими изменениями, проживающих в Южно-Сахалинске и пригородах, стараемся напрямую госпитализировать в региональный сосудистый центр, - рассказывают медики.

В ходе разговора губернатор области Олег Кожемяко отметил, что работа по борьбе со смертностью от заболеваний систем кровообращения будет продолжена. В первичных сосудистых отделениях Невельска, Томари и Ноглик, к примеру, установят современные компьютерные томографы. В будущем за счёт сокращения административно-хозяйственных помещений в регионально-сосудистом центре создадут условия для размещения дополнительных 120 коек.

С какими трудностями приходится сталкиваться врачам и медицинским сёстрам, и на какую помощь могут рассчитывать пациенты - главу островного региона интересовало всё до мелочей. Сотрудники с удовольствием отвечали на вопросы и поднимали одну из актуальных проблем - отсутствие жилья у младшего медицинского персонала.

- Молодым врачам в области получить жилье несложно. Существуют разного рода меры поддержки на улучшение жилищных условий, можно также встать в очередь на арендное жилье. Но такая помощь не предусмотрена для санитарок и медсестер, - сетуют медики.

Вариант решения данной проблемы был найден на месте. В течение двух лет в Южно-Сахалинске будут построены два арендных дома для такой категории работников. В ходе общения с губернатором сотрудники сосудистого центра поднимали и далекие от медицины темы. Один из медиков спросил, когда в областном центре откроют аквапарк. Водноспортивный комплекс начнет работу в 2019 году.

Подводя итог прошедшей встречи, Олег Кожемяко поздравил медицинский коллектив с наступающим профессиональным праздником и отметил особую атмосферу, созданную в учреждении.

- Несомненно, залог успешной работы - ценные кадры. Ведь для того, чтобы трудиться в сфере здравоохранения, нужно иметь призвание. А задача власти - создавать для вашей работы достойные условия. Необходимо строить такие медицинские учреждения в регионе, в которых приятно лечить врачам и легко выздоравливать пациентам, - подчеркнул Олег Кожемяко.