16 июня 2017 г., 12:33

Областные власти: пассажиры поезда, столкнувшегося с большегрузом, не пострадали

Все пассажиры поезда сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск чувствуют себя хорошо. В результате столкновения с большегрузным автомобилем никто из находящихся в вагонах не пострадал, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».

Как сообщалось ранее, 16 июня примерно в 5:55 на автодороге Южно-Сахалинск - Оха в районе перегона станций Заозерное - Пугачево Макаровского района произошло столкновение большегрузного автомобиля с прицепом с пассажирским поездом. В результате аварии погибли два человека, которые находились в автомобиле.

- Проводники действовали согласно инструкции. Первоначально успокоили всех пассажиров. Затем сотрудники МЧС Макаровского районе в срочном порядке оттащили грузовик от поезда, потому что машина начала гореть. Потушили его. Вызвали сотрудников скорой помощи, пожарных. Поезд был выведен с перегона на станцию Заозерная, где сотрудниками компании была организована вывозка пассажиров на автобусах. В 10:44 колонна отправилась в Южно-Сахалинск,- рассказывает начальник резерва проводников пассажирской компании «Сахалин» Татьяна Никифорова.

Расписание движения поездов в связи с аварией не изменилось. На месте происшествия работают сотрудники полиции, представители пассажирской компании «Сахалин», ведется расследование.