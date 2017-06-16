16 июня 2017 г., 12:38

Олег Кожемяко высказался о строительстве моста между Сахалином и материком

15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.

Губернатор Сахалинской области отметил, что переправа Сахалин-материк могла бы стать большим достижением для области и прорывом в ее экономическом развитии.

- Сегодня мы почти все товары народного потребления, стройматериалы, продукты питания доставляем по морю. Это дополнительные расходы. Все это ложится на стоимость продуктов питания и услуг, которые получают сахалинцы и курильчане. Строительство моста существенным образом оказало бы влияние на скорость доставки, качество продукции, на ее стоимость. Переправа с материка на Сахалин могла бы стать первой частью проекта по сухопутному соединению России с Японией. Те решения, которые проговорил президент, пусть даже и предварительные, вселяют надежду, что проект будет осуществлен. Мы знаем: то, что говорит глава государства, приобретает практическое значение, - подчеркнул губернатор.

Кожемяко также отметил, что со своей стороны Сахалинская область готова принимать участие в создании необходимой транспортной инфраструктуры.