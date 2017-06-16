16 июня 2017 г., 12:45

Прокуратура помогла сахалинским морякам восстановить нарушенные пенсионные права

На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.

Установлено, что заявители были трудоустроены в ОАО «Сахалинское морское пароходство» и ОАО «Дальморнефтегеофизика». Несмотря на то, что предприятия расположены в Сахалинской области, некоторое время морякам приходилось выполнять работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Вопреки требованиям Федерального закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера» в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации заявителям отказали включить эти периоды в специальный стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии.

С целью восстановления прав членов экипажей транспортный прокурор направил заявления в Холмский городской суд Сахалинской области, который удовлетворил требования в полном объеме.

В настоящее время законность пяти решений подтверждена Сахалинским областным судом, по ним в специальный стаж моряков включены периоды работы продолжительностью от 7 месяцев до 3 лет.