Власти обдумают, как сделать безопаснее жд-переезд на перегоне Заозерное - Пугачево

В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Авария произошла ориентировочно в 5.55 утра на регулируемом железнодорожном переезде перегона Заозерное - Пугачево в Макаровском районе. Пассажирский поезд № 2, следовавший по маршруту Ноглики - Южно-Сахалинск, совершил столкновение с автомобилем КамАЗ с прицепом.

По сообщениям очевидцев, в это время был легкий туман, который, тем не менее, позволял увидеть приближающийся поезд, но водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

- Для предотвращения столкновения машинист предпринял экстренное торможение, подавал неоднократные сигналы водителю автомобиля, который выехал на пути, но тот не реагировал. К сожалению, избежать столкновения не удалось, - сообщил главный инженер АО «Пассажирская компания «Сахалин» Дмитрий Акжигитов.

От удара кабина КамАЗа загорелась, водитель и пассажир большегруза погибли на месте. В поезде находились 180 человек, 17 из них дети. Одна женщина получила легкий ушиб головы, впоследствии ей была оказана необходимая помощь, остальные не пострадали.

- Наш вагон был возле локомотива, в самом начале поезда. Ранним утром почувствовал резкий удар, выглянул в окно, увидел, что там лежит грузовик и рядом два человека. Потом выбежали люди с огнетушителями и стали гасить пламя, - рассказал Михаил Наумов, который ехал в Южно-Сахалинск из Ноглик.

К месту аварии были стянуты все оперативные службы. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в Макаровский район экстренно выехал губернатор Олег Кожемяко. Он встретился с пассажирами поезда, после чего распорядился направить 9 автобусов Сахалинской транспортной компании для того, чтобы доставить людей в Южно-Сахалинск. Среди них были 17 человек, которые спешили на ранний авиарейс, а также в детскую областную и клиническую областную больницы. Все они в сопровождении автомобилей ГИБДД были оперативно отправлены в город.

- В силу того, что на данном железнодорожном переезде периодически случаются подобные происшествия, необходимо продумать установку здесь более эффективной системы безопасности. Этот вопрос мы будем в ближайшее время обсуждать с руководством железной дороги, - сказал Олег Кожемяко.

На месте происшествия идут восстановительные работы. Стоит задача наладить железнодорожное сообщение на этом участке в течение нескольких часов.