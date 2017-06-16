16 июня 2017 г., 13:53

Сахалинские энергетики составили список самых злостных неплательщиков

Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

В антирейтинг входят управляющие компании и ТСЖ, которые самостоятельно занимаются сбором средств за электроэнергию с жителей многоквартирных домов, но при этом регулярно нарушают договоры энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией в части оплаты.

На первой строчке списка должников - ООО «УГХ» из Долинска. Компания прекратила свою деятельность, но оставила непогашенной задолженность более 17 миллионов рублей.

Действующие ИКУ, имеющие на 13 июня наибольшую просроченную задолженность (за исключением компаний, заключивших мировые соглашения и реструктурировавшие долг), расположились в антирейтинге следующим образом:

МУП «Управляющая компания» п. Смирных (5,5 миллиона рублей); МУП «ЖЭУ-10» из Южно-Сахалинска (5,3 миллиона рублей); ООО «Сакура плюс» из г. Корсакова (4,6 миллиона рублей); ООО «ЖЭУ-100» из областного центра (1,8 миллиона рублей).

Полную информацию о должниках жители многоквартирных домов, которые рассчитываются за электроэнергию с управляющими компаниями или ТСЖ, могут получить на сайте ОП «Энергосбыт» в разделе «Антирейтинг ИКУ»: http://www.srvsbyt.ru/?p=iku, чтобы понимать, как ИКУ распоряжаются их средствами. Энергосбыт обращает внимание собственников помещений в многоквартирных домах, которые обслуживают указанные в списке должников исполнители коммунальных услуг, на их право на общем собрании жильцов принимать решение о переходе на прямые расчеты с Сахалинэнерго во избежание ситуаций с нецелевым расходованием средств.