16 июня 2017 г., 14:18

Аэропорт Кунашира на два дня станет международным

На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

Это сделают в связи с посещением в рамках двухстороннего соглашения гражданами Японии островов Кунашир и Итуруп.

Первый чартерный рейс осуществит авиакомпания «Аврора» с острова Хоккайдо в течение 2 дней - 18 и 19 июня. Должностные лица Южно-Курильского таможенного поста прибудут в аэропорт «Менделеево» для проведения всех необходимых мероприятий.

По поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации в этот период помимо таможенного контроля будет осуществлен пограничный контроль, задействованы органы Россельхознадзора, Роспотребнадзора и министерства транспорта.

До этого таможенный контроль в рамках безвизовых обменов проводился в морском пункте пропуска Южно-Курильск, здесь Сахалинской областью и Японией накоплен немалый опыт. Более 20 лет осуществляются такие поездки по межправительственным соглашениям двух стран.