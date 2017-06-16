В областном художественном музее расскажут о творчестве молодых японских художников

25 июня в Сахалинском областном художественном музее отроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.

Предметом выставки «Зимний сад» является мир «Майкропоп» (Micropop), созданный поколением молодых японских художников, которые вышли на широкую сцену художественного творчества во 2-й половине 1990-х - 1-й половине 2000-х годов.

«Майкропоп» - слово, придуманное Мацуи, отражает уникальный взгляд на мир художников, которые применяют и соединяют фрагменты информации и знаний для получения новых значений сущего, используют различные вещи для осмысления обыденного или устаревшего.

Выставка гастролировала шесть лет - с 2009 по 2014 год - в Германии, Италии, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах, Канаде, Мексике, Венгрии, России, Египте, Финляндии, Греции, Испании, Португалии, Вьетнаме, Южной Корее, Филиппинах и Австралии. В России выставка второй раз.

Вход на открытие - свободный. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 72-36-43, 72-29-96.