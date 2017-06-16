16 июня 2017 г., 14:40

Энергетики готовят жалобы на руководство шахты «Ударновская»

Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.

О том, что шахта продолжает добычу твердого топлива или иную деятельность внутри зоны выработки угля, свидетельствует нарушение режима ограничения потребления электроэнергии в пределах уровня аварийной брони, согласованного раннее с ПАО «Сахалинэнерго». Так, 14 июня, в течение суток 5 раз срабатывали устройства контроля ограничения потребляемой мощности, что приводило к полному обесточиванию шахты.

Собственники угольного предприятия и ее конкурсный управляющий игнорируют предписание управления Ростехнадзора по Сахалинской области. При отсутствии договора на горноспасательное обслуживание с Сахалинским военизированным горноспасательным отрядом работы на шахте должны быть запрещены.

Сахалинэнерго готовит обращения в надзорные и правоохранительные органы, правительство Сахалинской области с просьбой воздействовать на руководство шахты, которое не осознает в полной мере последствия своих действий.