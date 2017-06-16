К сентябрю в Поронайске откроется ФОК

1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.

К строительству нового спортивного объекта в Поронайске приступили в июле 2015 года. На сегодняшний день комплекс готов на 87 %. Строительство осуществляется в рамках реализации госпрограммы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности молодежной политики Сахалинской области на 2014-2020 года». Сметная стоимость строительства ФОКа в Поронайске составляет 480,8 миллиона рублей.

- Объект находится в стадии завершения, так сказать, наводим последние штрихи. Завершаются работы по внутренней отделке, электроснабжению и наружному освещению, а также внешнему благоустройству. Также почти завершено строительство пожарного резервуара, - сказал представитель компании подрядчика Армен Шайбекян. - Совсем скоро приступим к пуско-наладочным работам и установке технологического оборудования.

Спортивный комплекс будет включать в себя многофункциональный спортивный зал, где можно проводить занятия по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, а также боксу: арена 7*7 метров для занятий этим видом спорта предусмотрена в проекте. На втором этаже располагается плавательный бассейн 12*25 метров с четырьмя дорожками. Одновременно заниматься плаванием смогут 48 человек.

Новый комплекс отвечает всем требованиям доступности социально-значимых объектов для маломобильных групп граждан. Здесь предусмотрены пандусы, лифты, отдельные душевые, а также ширина проходов увеличена в соответствии с нормативами. На тротуарах по всему периметру ФОКа установлена тактильная плитка для слабовидящих людей.

- Жители Поронайска с нетерпением ждут открытия ФОКа. Единственный бассейн в нашем районе находится в селе Восток, но и он уже устарел, да и не каждый может так далеко ездить, - рассказывает заместитель начальника управления спорта и молодежной политики администрации Поронайского района Олег Разумов. - Изначально была идея построить у нас ледовый дворец, но жители и руководство района решили, что бассейн нужнее. Все-таки это позволит укрепить здоровье детей. Мы уверены, бассейн будет заполнен всегда, ведь им смогут воспользоваться и взрослые, мы планирует открыть секцию по плаванию.

Также в ближайшее время в планах у администрации - реконструкция городского стадиона, рядом с которым располагается спортивный комплекс.

- Это будет большой современный стадион с искусственным покрытием, беговыми дорожками, трибунами и раздевалками. В целом это составит большой спортивный район, где можно будет заниматься любым видом спорта. Также в планах на 2020 год стоит возведение ледового комплекса, эта идея поддержана Олегом Николаевичем Кожемяко, и мы очень надеемся, что Поронайск станет крупным спортивным центром в Сахалинской области, - сказал Олег Разумов.