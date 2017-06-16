Почти 40 тысяч сахалинцев прошли плановую диспансеризацию

На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Всего за год охватить диспансеризацией в регионе планируется 81 тысячу человек.

- У нас в 2017 году должны пройти диспансеризацию 11 тысяч жителей областного центра, прикреплённых к поликлинике. Обследовано уже 47 %, - привела статистику заведующая отделением медицинской профилактики южно-сахалинской поликлиники № 4 Галина Марунчак. - Каждый может пройти процедуру раз в три года. Если в текущем году возраст делится на три, то человек подлежит диспансеризации. К нам в отделение можно обращаться, минуя регистратуру. Оповещение ведется через страховые компании, участковые терапевты дают соответствующие рекомендации. В регистратуре напоминают посетителям, если наступил их год.

Главная цель диспансеризации - выявление неинфекционных патологий. В основном, это проблемы с сердечно-сосудистой системой, новообразования, заболевания лёгких и дыхательных путей, диабет, болезни глаз.

- Слежу за своим здоровьем, раз в три года прохожу диспансеризацию. Медсестра позвонила, пригласила, и я пришла. Надо проверяться, чтобы не усложнять жизнь себе в дальнейшем, - отметила жительница Южно-Сахалинска Людмила Логвинова.

- Каждый пациент проходит осмотр у терапевта. Проводятся антропометрические измерения: вес, рост, определяется индекс массы тела. Измеряется артериальное давление, выдается направление на УЗИ, лабораторные исследования. Отделение очень компактное, все кабинеты находятся рядом, очередей не возникает, - подчёркивают специалисты. - При приёме пациента составляется анкета для определения факторов риска. Это могут быть курение или избыточный вес, наследственная предрасположенность к различным заболеваниям.

Для представителей разных возрастных категорий предусмотрен дифференцированный перечень обследований. К примеру, если пациент старше 36 лет, обязательна электрокардиограмма. Гражданам за 40 ко всем процедурам добавится измерение глазного давления, а после 50-ти выдается направление к неврологу.

В случае выявления факторов риска пациент отправляется на дальнейшее обследование, для уточнения состояния здоровья. В среднем это 40 % от всех участников диспансеризации. Результаты медосмотра заносятся в паспорт здоровья, который выдаётся пациенту на руки.

- В целом область укладывается в график прохождения диспансеризации. Лучше всего ситуация обстоит в Смирныховском, Охинском, Поронайском, Ногликском, Корсаковском, Анивском районах. Ежегодно эту процедуру должны пройти не менее 21 % от всех прикреплённых к каждой поликлинике, эти показатели мы выдерживаем, - отметила главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Малицкая.

Анализ показывает, что среди выявленных во время диспансеризации патологий лидируют проблемы с сердечно-сосудистой системой, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата, бронхо-лёгочные болезни.