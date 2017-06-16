16 июня 2017 г., 15:46

Москвич на Сахалине «поймал» миллионный штраф

В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.

Житель Москвы признан судом виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

По данным следствия и суда, 10 октября 2016 года мужчина, находясь на территории промышленной базы в городе Анива Сахалинской области, лично дал взятку - 500 тысяч рублей - сотруднику Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте в качестве вознаграждения за незаконную выдачу ранее изъятых водных биологических ресурсов (не менее 23 тонн рыбы лососевых пород).

Для решения вопроса злоумышленник приехал на Сахалин из Москвы. Однако довести преступление до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку должностное лицо отказалось принять денежные средства. Кроме того, коррупционные действия своевременно пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского ЛО МВД России на транспорте УТ МВД России по ДФО.

Анивский районный суд назначен виновному наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.