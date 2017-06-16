Юные сахалинцы в честь Дня России вышли на кросс

16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.

Воспитанников приветствовал директор спортшколы Андрей Яковлев - он с удовольствием отметил прибавление в многочисленном «семействе» и пожелал ребятам показать все свое мастерство на различных дистанциях.

- Я рад, что с каждым годом растет число занимающихся. В прошлом году в этих соревнованиях приняло участие около 200 человек. В этом сезоне на старт вышли и новички. Я желаю вам показать свои лучшие результаты, - напутствовал спортсменов Андрей Яковлев.

Согласно положению, самые юные участники преодолевали дистанцию 500 метров. Спортсмены 10-11 лет выявляли сильнейших на километровой дистанции. Девочки 2006-2007, 2004-2005 годов рождения также состязались в беге на 1 000 метров. Юноши 2004-2005, 2002-2003 годов рождения вышли на старт забега на 2 километра. Этот же отрезок пути преодолели девушки 2002-2003 годов рождения. Юноши старшей возрастной группы определили призеров и победителей в беге на 3 километра.

Лучшими в своих возрастных группах стали Ян Че, Гелена Перепелкина, Вероника Щелчкова, Кирилл Кичигин, Максим Сюрков, Александр Несмеев, Кирилл Душкевич, Люба Ворожцова, Ярослава Улитина, Яна Валейко. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и сладкими подарками.