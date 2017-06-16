16 июня 2017 г., 17:05

Семерых моряков на Сахалине поймали с наркотиками перед рейсом

Борьба с незаконным перемещением наркотиков - одно из приоритетных направлений Сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Особые усилия специалистов направлены на контроль морских и воздушных судов, также внимание сосредоточено на эффективном отслеживании международных почтовых отправлений.

В 2015-2016 годах было выявлено 7 фактов контрабандного перемещения сильнодействующих и психотропных веществ у членов экипажа морских судов. Моряки брали с собой в рейс «фенобарбитал», «феназипам», «клозамин».

Сахалинскими таможенниками выполняются мероприятия, направленные на борьбу с контрабандным перемещением подконтрольных веществ - организовано совместное взаимодействие и обмен информацией правоохранительных ведомств, подразделения таможни, осуществляющие непосредственный таможенный контроль багажа и личных вещей, ориентированы на выявление возможного незаконного перемещения наркотических веществ.

Работа кинологического отдела Сахалинской таможни также вносит свой вклад. Сегодня без участия служебных собак не оформляется ни один международный рейс в воздушной гавани и в морских пунктах пропуска. Кроме того, усилению контроля способствует взаимодействие с другими правоохранительными органами и участие в совместных спецоперациях.