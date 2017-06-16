16 июня 2017 г., 17:16

Выпускники Сахалина снова смогут на месте пройти экзамены в ТГМУ

В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

В прошлом году возможностью поступить на месте в медицинский ВУЗ воспользовались 111 сахалинцев, 53 из них успешно справились и стали студентами. По результатам конкурса в 2016 году были зачислены на специальности: «Лечебное дело» - 35 человек, «Педиатрия» - 6, «Медико-профилактическое дело» - 6, «Стоматология» - 2, «Клиническая психология» - 2, «Фармация» - 1, «Медицинская биохимия» - 1.

В этом году сроки работы приемной комиссии в Южно-Сахалинске - с 9 по 12 июля. Абитуриенты смогут подать документы для поступления на программы среднего профессионального и высшего образования и сдать вступительные испытания.

Формой вступительного испытания является письменный экзамен (тестирование). Приемная комиссия будет работать на базе Сахалинского базового медицинского колледжа по адресу: Южно-Сахалинск, проспект Мира, 428-а, по расписанию:

9.07 - прием документов,

10.07 - прием документов и проведение вступительного испытания по русскому языку,

11.07 - прием документов и проведение вступительного испытания по химии и математике,

12.07 - прием документов и проведение вступительного испытания по биологии.

Информацию о правилах приема в медицинский университет, вступительных испытаниях и программах обучения можно узнать на сайте: http://www.tgmu.ru. Телефон для справок: 8 (423)245-17-18.