Маленькие южносахалинцы в рисунках рассказали о том, как любят летать

В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.

Участие в конкурсе приняли дети в трех возрастных группах: 4-6, 7-10 и 11-13 лет. Темами для творческих работ были выбраны: «Будущее аэропорта «Южно‐Сахалинск», «Мои родители работают в аэропорту» и «Я люблю летать». В течение трех недель в пресс‐центре аэропорта производился отбор лучших рисунков. Работы детей отличались оригинальностью, новизной и креативным подходом.

В эту пятницу АО «Аэропорт Южно‐Сахалинск» совместно с авиакомпанией «Аврора» устроили для ребят‐участников конкурса настоящий праздник. Награждение конкурсантов прошло на перроне у воздушного судна. Юных художников ожидали не только подарки, но и сюрприз - экскурсия на самолет Bombardier DHC 8-Q400 из парка авиакомпании.

Ребята презентовали участникам мероприятия основные идеи своих работ, после чего получили подарки, состоящие из наборов для творчества, а также кондитерской и сувенирной продукции. Каждому победителю вручили благодарность за участие в конкурсе, подписанную генеральным директором АО «Аэропорт Южно‐Сахалинск» Никитой Полонским.

- В конкурсных работах ребята воплотили свою фантазию, чувства и мечты о будущей работе в аэропорту или в авиакомпании. Приятно, что авиация ассоциируется у ребят с яркой ливреей самолетов и солнечным радостным настроением - именно такое позитивное мышление мы хотим сформировать у будущих авиаторов, - рассказали организаторы конкурса.

В финале праздничного мероприятия участники конкурса сделали общую фотографию.