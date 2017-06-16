На развитие материально-технической базы Охинской ЦРБ выделено 25 миллионов рублей

Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.

- В Охе был организован первый эндоскопический кабинет в области, это произошло в 1972 году. В больнице всегда работали настоящие профессионалы. Имена некоторых врачей известны далеко за пределами Сахалина. Охинская ЦРБ - единственная на Сахалине, которая может гордиться, что её возглавлял в самом начале развития, с 1930 по 1934 год, крупный советский учёный в области клинической анатомии и экспериментальной хирургии, член-корреспондент АМН СССР (1967), заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Георгий Ефимович Островерхов, - приводит исторические факты главный врач учреждения Владимир Розумейко.

Охинский район удалён от областных медучреждений, поэтому здесь развитию всех служб уделяли особенное внимание. В северной столице Сахалина появился один из первых межмуниципальных сосудистых центров, сегодня он рассчитан на 20 коек для больных с инфарктами и инсультами. Получена лицензия на оказание высокотехнологичной помощи. В настоящее время проведена серия высокотехнологичных операций по профилю травматология-ортопедия, абдоминальная хирургия и гинекология.

- На развитие материально-технической базы в этом году Охинской ЦРБ из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. На эти средства будет закуплено диагностическое и лечебное оборудование, проведен ремонт помещений. Также больница получит 3 новых автомобиля скорой помощи, - отметил министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак.

Не так давно в больнице организовано подразделение для помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Работает в Охе и свой онкологический центр.

За последние 10 лет капитально отремонтированы почти все здания больницы, всего их 17. Сейчас эта работа завершается. В 2016 году сдано в эксплуатацию новое здание для производственной аптеки. Здесь делают препараты для всех подразделений ЦРБ, это позволяет оперативно решать вопросы по поддержанию запасов необходимых лекарственных средств.