Восемь сахалинских экскурсоводов прошли стажировку на Байкале

Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале. Восемь участников объединения объединения «Школа экскурсоводов» побывали на берегах, чтобы перенять у своих коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».

В стажировке приняли участие сотрудники и постоянные волонтёры клуба, которые занимаются организацией полевых краеведческих экскурсий и занятий для детей и молодёжи.

В первые дни стажировки участники познакомились с историческим наследием Иркутска: стали участниками экскурсий, посвящённых истории города, сосланным в Сибирь декабристам, деревянному зодчеству Сибири, местным этносам и озеру Байкал. Затем сахалинцы отправились в Байкальский заповедник, чтобы узнать, как на охраняемых территориях показывают посетителям ценность природного наследия. Побывав на экологической тропе у подножья хребта Хамар-Дабан, на станции кольцевания птиц и в просветительском центре заповедника, участники прониклись тем, как надо использовать интерпретацию, чтобы помочь сложиться прочным связям человека с окружающей природой.

Пять дней программы пролетели очень быстро, несмотря на интенсивные практические занятия, которые начинались с рассветом и заканчивались к ночи, говорят организаторы. Все экскурсии сопровождались анализом того, как правильно выбирать и составлять темы, какие применять приёмы, чтобы занятия «цепляли» участников, как научиться не заваливать посетителей фактами, а давать им пищу для размышления.

Стажировка была организована клубом «Бумеранг» при финансировании альянса «Экодело» и организационной поддержке общественных организаций «Сибирская ассоциация интерпретации природного и культурного наследия», «Большая байкальская тропа» и государственного биосферного заповедника «Байкальский». Все принимающие сахалинцев организации на протяжении нескольких лет успешно применяют методику интерпретации.

В 2016 году клуб «Бумеранг» организовал обучение группы профессиональных экскурсоводов и любителей по программе для гидов-интерпретаторов. Около 40 человек под руководством тренеров Сибирской ассоциации интерпретации обзорно познакомились с методикой интерпретации природного и культурного наследия и смогли оценить эффективность этого подхода к организации экскурсий и краеведческих занятий, при подготовке обучающих наглядных материалов. Применение интерпретационного подхода значительно повышает понимание и принятие краеведческого материала детьми и взрослыми.

Методика интерпретации наследия используется во многих национальных парках мира, а также при работе с посетителями просветительских организаций. Эта методика позволяет работать с посетителями не на уровне знаний и фактов, а на уровне осмысления взаимосвязей и ценностей. Концепцию интерпретации можно описать следующей фразой - через интерпретацию к пониманию, через понимание к правильному восприятию, от правильного восприятия к действиям по защите природы.