Восемь сахалинских экскурсоводов прошли стажировку на Байкале

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В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале. Восемь участников объединения объединения «Школа экскурсоводов» побывали на берегах, чтобы перенять у своих коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».
На развитие материально-технической базы Охинской ЦРБ выделено 25 миллионов рублей
Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.
В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.
В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Борьба с незаконным перемещением наркотиков - одно из приоритетных направлений Сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.
20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.
В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.
На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.
Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора, шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.
На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники ловили камчатского краба на побережье залива Терпения в районе поселка Взморье Долинского района, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.
15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.
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Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале. Восемь участников объединения объединения «Школа экскурсоводов» побывали на берегах, чтобы перенять у своих коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».
В стажировке приняли участие сотрудники и постоянные волонтёры клуба, которые занимаются организацией полевых краеведческих экскурсий и занятий для детей и молодёжи.
В первые дни стажировки участники познакомились с историческим наследием Иркутска: стали участниками экскурсий, посвящённых истории города, сосланным в Сибирь декабристам, деревянному зодчеству Сибири, местным этносам и озеру Байкал. Затем сахалинцы отправились в Байкальский заповедник, чтобы узнать, как на охраняемых территориях показывают посетителям ценность природного наследия. Побывав на экологической тропе у подножья хребта Хамар-Дабан, на станции кольцевания птиц и в просветительском центре заповедника, участники прониклись тем, как надо использовать интерпретацию, чтобы помочь сложиться прочным связям человека с окружающей природой.
Пять дней программы пролетели очень быстро, несмотря на интенсивные практические занятия, которые начинались с рассветом и заканчивались к ночи, говорят организаторы. Все экскурсии сопровождались анализом того, как правильно выбирать и составлять темы, какие применять приёмы, чтобы занятия «цепляли» участников, как научиться не заваливать посетителей фактами, а давать им пищу для размышления.
Стажировка была организована клубом «Бумеранг» при финансировании альянса «Экодело» и организационной поддержке общественных организаций «Сибирская ассоциация интерпретации природного и культурного наследия», «Большая байкальская тропа» и государственного биосферного заповедника «Байкальский». Все принимающие сахалинцев организации на протяжении нескольких лет успешно применяют методику интерпретации.
В 2016 году клуб «Бумеранг» организовал обучение группы профессиональных экскурсоводов и любителей по программе для гидов-интерпретаторов. Около 40 человек под руководством тренеров Сибирской ассоциации интерпретации обзорно познакомились с методикой интерпретации природного и культурного наследия и смогли оценить эффективность этого подхода к организации экскурсий и краеведческих занятий, при подготовке обучающих наглядных материалов. Применение интерпретационного подхода значительно повышает понимание и принятие краеведческого материала детьми и взрослыми.
Методика интерпретации наследия используется во многих национальных парках мира, а также при работе с посетителями просветительских организаций. Эта методика позволяет работать с посетителями не на уровне знаний и фактов, а на уровне осмысления взаимосвязей и ценностей. Концепцию интерпретации можно описать следующей фразой - через интерпретацию к пониманию, через понимание к правильному восприятию, от правильного восприятия к действиям по защите природы.
В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале. Восемь участников объединения объединения «Школа экскурсоводов» побывали на берегах, чтобы перенять у своих коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».
На развитие материально-технической базы Охинской ЦРБ выделено 25 миллионов рублей
Старейшее медицинское учреждение Сахалинской области 16 июня отмечает юбилей - 90 лет. В разное время здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве здравоохранения региона.
В аэропорту Южно-Сахалинска 16 июня наградили участников конкурса детского рисунка, посвященного международному Дню защиты детей. В своих работах ребята соединили образ главного островного аэропорта и свою любовь к путешествиям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре воздушной гавани.
В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет вновь проведет в Южно-Сахалинске выездную приемную комиссию с организацией на месте вступительных испытаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Борьба с незаконным перемещением наркотиков - одно из приоритетных направлений Сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
16 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню России. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Чапланова, сообщили ТИА «Острова» в минспорте Сахалинской области.
20 представителей политических партий приняли участие в семинаре-совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.
В Сахалинской области осужденный за совершение коррупционного преступления заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили ТИА «Острова» в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.
На Сахалине и Курилах диспансеризация идет по графику. В некоторых районах показатели уже приближаются к 50 % обследованных от плана, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
1 сентября в Поронайске распахнет свои двери современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, рассказали представители компании подрядчика.
Энергетики беспокоятся за жизнь и здоровье горняков шахты «Ударновская». Как сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинэнерго», несмотря на запрет управления Ростехнадзора, шахта продолжает осуществлять производственную деятельность, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горняков.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроются два выставочных проекта - «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Мероприятия запланированы на 11 часов, сообщили ИА «Острова» в культурном учреждении.
На острове Курильской гряды Кунашир в аэропорту «Менделеево» организуют таможенные операции и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Островные энергетики опубликовали июньский список должников из числа исполнителей коммунальных услуг. В антирейтинг вошли 30 организаций, имеющих на 13 июня просроченную задолженность за энергоресурсы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В Макаровском районе эвакуировали пассажиров поезда, который утром 16 июня столкнулся с большегрузным автомобилем, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники ловили камчатского краба на побережье залива Терпения в районе поселка Взморье Долинского района, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
На Сахалине транспортный прокурор добился включения в специальный стаж моряков период работы в районах, приравненных к Крайнему Северу. Проведена проверка по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре.
15 мая в ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос о перспективе строительства моста с материка на Сахалин. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем. Свое мнение по этому вопросу высказал губернатор островного края Олег Кожемяко.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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