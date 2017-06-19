20 июня сахалинцы и курильчане смогут по телефону узнать все интересующее о пенсиях

20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

Специалисты отдела организации назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц ОПФР по Сахалинской области проведут прямую линию со всеми заинтересованными лицами.

Граждане смогут получить консультации по любым волнующим их вопросам пенсионного обеспечения, относящимся к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации.

Время прямой линии - с 10 до 13 часов. Телефоны: (4242) 49-55-42, 49-55-51, 49-55-68.

С 2015 года действует новый порядок формирования пенсионных прав и расчёта размеров пенсии граждан. Пенсионные права на будущую пенсию теперь учитываются и накапливаются на индивидуальном лицевом счёте не в «условных рублях», как прежде, а в баллах.

В баллы также переведены пенсионные права, заработанные до 2015 года. При выходе на пенсию количество баллов за все годы будет суммироваться и умножаться на стоимость балла в году назначения пенсии. К полученной сумме ещё прибавится фиксированная выплата - это и будет полная страховая пенсия.