19 июня 2017 г., 09:24

В Южно-Сахалинске пройдет единственный показ фильма «Разбуди меня»

В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Дебютный фильм режиссёра французского происхождения пленил уже многих российских зрителей своей европейской изысканностью. Теперь на очереди единственный показ картины в Южно-Сахалинске.

Героиня фильма живет между сном и явью, она и работает на их грани - осуществляет таможенный контроль в одном из аэропортов столицы. Люди, проходящие мимо, или вот-вот покинут этот мир по направлению туда, или только-только прибыли оттуда. На этом фоне разворачивается личная драма девушки. Расставание с любимым человеком лишило её смелости заводить новые отношения. Стоило им появиться, как её жизнь превратилась в стремительную криминальную историю.

Фильм Гиома Проценко, как и его сюжет, завис между мейнстримом и авторским кино.

По окончании фильма зрителей ждет обсуждение, в рамках которого будет установлен телемост с режиссёром картины.

Место и время проведения: ККЗ «Комсомолец», 19 июня, 19:00.