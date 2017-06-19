19 июня 2017 г., 11:10

В семи микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду

Семь микрорайонов Южно-Сахалинска на время гидравлических испытаний тепловых сетей останутся без горячей воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской коммунальной компании».

Так, сегодня с 10:00 до 18:00 будет прекращено горячее водоснабжение в 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонах города.

Согласно графика проведения гидравлических испытаний, 19 июня «опрессовке» подвергнут теплотрассы № VII, XI, XXVI с ответвлениями. В связи с этим с 10 утра будет прекращена подача горячего водоснабжения в 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14-м микрорайонах города.

В ходе предыдущих гидравлических испытаний тепловых сетей обнаружено 40 повреждений. Благодаря ежегодным ремонтам, тепломагистрали стали значительно надежнее, технологические нарушения носят локальный характер, а их количество снизилось.