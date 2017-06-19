Углегорские полицейские призывают граждан сообщать о нарушениях ПДД

Отделение ГИБДД МВД России по Углегорску призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения и тем самым вносить личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

Сообщить о грубом нарушении ПДД можно по телефону 44-733. Также можно написать заявление о нарушении ПДД по адресу: Углегорск, улица Капасина, 15.

Каждый участник дорожного движения ежедневно сталкивается с десятками нарушений правил дорожного движения. Очевидцы не должны оставлять без внимания грубые нарушения ППД, будь то парковка автомобиля на тротуаре, не предоставление преимущества пешеходу или управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и др.

В каждом случае факт нарушения ПДД можно зафиксировать на видеокамеры мобильных телефонов, фотоаппараты, автомобильные видеорегистраторы, а затем сообщать о нем в ОМВД с приложением материалов фото-видео фиксации.

Необходимо отметить, что если речь идет о фиксации нарушения правил остановки или стоянки (парковки), то проблем не возникает, поскольку автомобиль нарушителя не движется и его можно без проблем сфотографировать с любого ракурса.

Тем не менее, необходимо обратить внимание на следующие особенности:

- на фото или видео должны быть видны государственные регистрационные знаки (номера) автомобиля;

- должно быть четко видно нарушение ПДД. Например: если автомобиль остановился под запрещающим знаком, то его нужно сфотографировать на фоне этого знака;

- необходимо записать место и время нарушения.

Если же речь идет о записи нарушения ПДД видеорегистратором, то прежде чем обращаться в полицию, гражданин должен убедиться в качестве записи, просматриваются ли там государственные регистрационные номера автомобиля и сам факт нарушения.\Существует несколько способов обращения в полицию:

- звонок по телефону;

- личная подача заявления в дежурную часть;

- подача заявления в заказном письме.

Второй способ не предусматривает личного обращения в подразделение полиции. Однако впоследствии сотрудник полиции может вызвать вас для дачи свидетельских показаний. Также сотрудники полиции могут связаться с вами по телефону для уточнения информации.

Все обращения в ОМВД регистрируются в обязательном порядке и рассматриваются в течении 30 суток.