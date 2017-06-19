Углегорские полицейские призывают граждан сообщать о нарушениях ПДД

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Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.
В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Группа туристов, решившая в субботу подняться по дороге на гору Российская (район горнолыжного комплекса Южно-Сахалинска), встретила на своем пути медвежью семью, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на «Интерфакс».
Углегорские власти теперь будут публиковать новости в нескольких социальных сетях, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.
В Невельске в связи с 70-летием образования Сахалинской области готовят масштабный интерактивный проект «Гордость», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Власти Холмска совершили рабочую поездку после жалобы граждан. Жители дома № 48 по улице Школьной обратились с просьбой провести ремонт тротуара к придомовой территории и ограничить проезд автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сахалинской области организовала горячую линию и личный прием по вопросам соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в местах лишения свободы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.
Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в исполкоме Сахалинского регионального отделения партии.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, злоумышленники добывали калугу.
Жителям первого арендного дома в Корсакове торжественно вручили ключи. Новые квартиры получили врачи, учителя, работники учреждений культуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
19 июня на базе Сахалинского строительного техникума проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Сварочные технологии». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
За минувшие сутки сахалинские огнеборцы трижды выезжали на ликвидацию пожаров. Так, 18 июня диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в Охе, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду провели совместный семинар в Смирных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.
Отделение ГИБДД ОМВД России по Углегорску призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения и тем самым вносить личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
Семь микрорайонов Южно-Сахалинска на время гидравлических испытаний тепловых сетей останутся без горячей воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской коммунальной компании».
В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале. Восемь участников объединения объединения «Школа экскурсоводов» побывали на берегах, чтобы перенять у своих коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».
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Отделение ГИБДД МВД России по Углегорску призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения и тем самым вносить личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
Сообщить о грубом нарушении ПДД можно по телефону 44-733. Также можно написать заявление о нарушении ПДД по адресу: Углегорск, улица Капасина, 15.
Каждый участник дорожного движения ежедневно сталкивается с десятками нарушений правил дорожного движения. Очевидцы не должны оставлять без внимания грубые нарушения ППД, будь то парковка автомобиля на тротуаре, не предоставление преимущества пешеходу или управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и др.
В каждом случае факт нарушения ПДД можно зафиксировать на видеокамеры мобильных телефонов, фотоаппараты, автомобильные видеорегистраторы, а затем сообщать о нем в ОМВД с приложением материалов фото-видео фиксации.
Необходимо отметить, что если речь идет о фиксации нарушения правил остановки или стоянки (парковки), то проблем не возникает, поскольку автомобиль нарушителя не движется и его можно без проблем сфотографировать с любого ракурса.
Тем не менее, необходимо обратить внимание на следующие особенности:
- на фото или видео должны быть видны государственные регистрационные знаки (номера) автомобиля;
- должно быть четко видно нарушение ПДД. Например: если автомобиль остановился под запрещающим знаком, то его нужно сфотографировать на фоне этого знака;
- необходимо записать место и время нарушения.
Если же речь идет о записи нарушения ПДД видеорегистратором, то прежде чем обращаться в полицию, гражданин должен убедиться в качестве записи, просматриваются ли там государственные регистрационные номера автомобиля и сам факт нарушения.\Существует несколько способов обращения в полицию:
- звонок по телефону;
- личная подача заявления в дежурную часть;
- подача заявления в заказном письме.
Второй способ не предусматривает личного обращения в подразделение полиции. Однако впоследствии сотрудник полиции может вызвать вас для дачи свидетельских показаний. Также сотрудники полиции могут связаться с вами по телефону для уточнения информации.
Все обращения в ОМВД регистрируются в обязательном порядке и рассматриваются в течении 30 суток.
Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.
В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Группа туристов, решившая в субботу подняться по дороге на гору Российская (район горнолыжного комплекса Южно-Сахалинска), встретила на своем пути медвежью семью, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на «Интерфакс».
Углегорские власти теперь будут публиковать новости в нескольких социальных сетях, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.
В Невельске в связи с 70-летием образования Сахалинской области готовят масштабный интерактивный проект «Гордость», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Власти Холмска совершили рабочую поездку после жалобы граждан. Жители дома № 48 по улице Школьной обратились с просьбой провести ремонт тротуара к придомовой территории и ограничить проезд автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сахалинской области организовала горячую линию и личный прием по вопросам соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в местах лишения свободы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.
Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в исполкоме Сахалинского регионального отделения партии.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, злоумышленники добывали калугу.
Жителям первого арендного дома в Корсакове торжественно вручили ключи. Новые квартиры получили врачи, учителя, работники учреждений культуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
19 июня на базе Сахалинского строительного техникума проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Сварочные технологии». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
За минувшие сутки сахалинские огнеборцы трижды выезжали на ликвидацию пожаров. Так, 18 июня диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в Охе, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду провели совместный семинар в Смирных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.
Отделение ГИБДД ОМВД России по Углегорску призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения и тем самым вносить личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
Семь микрорайонов Южно-Сахалинска на время гидравлических испытаний тепловых сетей останутся без горячей воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской коммунальной компании».
В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале. Восемь участников объединения объединения «Школа экскурсоводов» побывали на берегах, чтобы перенять у своих коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».
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