В Смирных прошла встреча тех, кто бьется за достойные условия труда

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Новости
14:50   Руководители Сахалина и РЖД договорились о взаимодействии по проекту транспортного перехода на материк
                 Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

14:44   Прокуратура ждет от островитян вопросов об охране окружающей среды
                 Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

14:36   Южно-сахалинских рыбаков учат, как правильно оформлять документы на продукцию
                 В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.

14:24   Сахалинские чиновники прошли испытания нормативами ГТО 
                 В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

14:16   Туристы в Южно-Сахалинске встретились с семьей медведей 
                 Группа туристов, решившая в субботу подняться по дороге на гору Российская (район горнолыжного комплекса Южно-Сахалинска), встретила на своем пути медвежью семью, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на «Интерфакс».

14:08   Углегорская администрация завела аккаунты в соцсетях
                 Углегорские власти теперь будут публиковать новости в нескольких социальных сетях, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

13:51   В Невельске создают интернет-проект «Гордость» о самых значимых достопримечательностях региона
                 В Невельске в связи с 70-летием образования Сахалинской области готовят масштабный интерактивный проект «Гордость», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

13:14   Автомобилисты облюбовали для проезда один из холмских дворов 
                 Власти Холмска совершили рабочую поездку после жалобы граждан. Жители дома № 48 по улице Школьной обратились с просьбой провести ремонт тротуара к придомовой территории и ограничить проезд автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

12:38   Южносахалинцы могут рассказать прокуратуре, исполняют ли законы в местах лишения свободы
                 Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сахалинской области организовала горячую линию и личный прием по вопросам соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в местах лишения свободы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.

12:37   Предпринимательская платформа «Единой России» проведет мониторинг доступа в интернет населенных пунктов для внедрения онлайн-касс
                 Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в исполкоме Сахалинского регионального отделения партии.

12:15   В Охинском районе задержали браконьеров с калугой 
                 Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, злоумышленники добывали калугу.

12:06   В Корсакове сдали первый арендный дом 
                 Жителям первого арендного дома в Корсакове торжественно вручили ключи. Новые квартиры получили врачи, учителя, работники учреждений культуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

12:02   Сахалинские студенты впервые сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 
                 19 июня на базе Сахалинского строительного техникума проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Сварочные технологии». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

11:52   Пожарные в Охе тушили автомобиль, а в Корсакове - баню 
                 За минувшие сутки сахалинские огнеборцы трижды выезжали на ликвидацию пожаров. Так, 18 июня диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в Охе, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

11:37   В Смирных прошла встреча тех, кто бьется за достойные условия труда
                 Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду провели совместный семинар в Смирных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.

11:24   Углегорские полицейские призывают граждан сообщать о нарушениях ПДД 
                 Отделение ГИБДД ОМВД России по Углегорску призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения и тем самым вносить личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

11:10   В семи микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду
                 Семь микрорайонов Южно-Сахалинска на время гидравлических испытаний тепловых сетей останутся без горячей воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской коммунальной компании».

09:24   В Южно-Сахалинске пройдет единственный показ фильма «Разбуди меня»
                 В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

09:16   20 июня сахалинцы и курильчане смогут по телефону узнать все интересующее о пенсиях 
                 20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

09:02   Восемь сахалинских экскурсоводов прошли стажировку на Байкале 
                 Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале. Восемь участников объединения объединения «Школа экскурсоводов» побывали на берегах, чтобы перенять у своих коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».

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19 июня 2017 г., 11:37

В Смирных прошла встреча тех, кто бьется за достойные условия труда

Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду провели совместный семинар в Смирных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.

Работникам, работодателям и руководителям органов власти Смирныховского района рассказали о применении трудового законодательства и рекомендовали активнее участвовать в развитии социального партнерства на уровне муниципалитета.

В первом в 2017 году совместном выездном семинаре, состоявшемся 15 июня, приняли участие председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко, председатели ряда областных отраслевых профсоюзов - здравоохранения - Наталья Александрова, культуры - Валентина Королева, образования - Светлана Горина, автомобильного транспорта - Виктор Лапанский, жизнеобеспечения - Валентина Куликова, а также специалист агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Марина Владимирова, первый заместитель главы Смирныховского района Евгений Демидов и более 40 представителей предприятий, учреждений и организаций Смирныховского района.

24 мая 2017 года в ходе заседания региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений глава областных профсоюзов озвучил инициативу о проведении совместных информационных семинаров во всех муниципальных образованиях области. Тогда это предложение профсоюзной стороны было единогласно поддержано как представителями органов власти, так и работодателями.

Члены комиссии сошлись во мнении о том, что, если в целом, на областном уровне, диалог между сторонами социального партнерства налажен - действует областная трехсторонняя комиссия, заключено и исполняется региональное соглашение, проводятся регулярные заседания и встречи, то на уровне муниципалитетов ситуация гораздо сложнее - в 14 районах трехсторонние комиссии не сформированы, а территориальные соглашения и вовсе заключены только в двух муниципальных образованиях - областном центре и в Невельском городском округе. Непросто складывается и развитие системы коллективно-договорного регулирования - к примеру, на предприятиях и в организациях Смирныховского района действует всего 7 коллективных договоров, что является показателем низкого уровня взаимодействия работников и работодателей, и может впоследствии привести к возникновению социально-трудовых споров и конфликтов.

- Конфликтов можно избежать, если работники и работодатели будут слышать друг друга, взаимодействовать, решать возникающие проблемы с помощью переговоров, - обратил внимание участников семинара Анатолий Крутченко. - Для того, чтобы ситуация на предприятии была стабильной, нужно создавать первичные профсоюзные организации, заключать коллективные договоры, в которых помимо основных положений трудового законодательства закрепляются и дополнительные гарантии работников. К ним относятся, например, установление оплаты труда с применением районного коэффициента к заработной плате в размере, максимально действующем для данной местности, установление процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы лицам в возрасте до 30 лет, прожившим в указанных районах не менее 5 лет суммарно или непрерывно, установление сокращенной 36-часовой рабочей недели для женщин, гарантии работникам, увольняемым из организации в связи с ее ликвидацией, либо сокращением численности или штата, и так далее. Наши семинары и будут направлены на информирование граждан о тех законных правах и гарантиях, которыми они могут воспользоваться.

В ходе семинара работники и работодатели Смирныховского района рассказали о своей практике взаимодействия, возникающих проблемах и путях их решения. Специалист агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Марина Владимирова акцентировала внимание на важности заключения и соблюдения положений коллективных договоров, проинформировала участников семинара об изменениях в трудовом законодательстве, затронула темы введения профессиональных стандартов, оплаты труда и проезда в отпуск, гарантий молодежи, и многие другие, ответила на поступившие вопросы.

По итогам семинара его участниками принято решение активизировать работу по формированию в Смирныховском районе территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и приступить к заключению муниципального трехстороннего соглашения - на данный момент представителями профсоюзов в адрес главы района уже направлены соответствующие методические рекомендации и проект данного документа.

Аналогичные совместные семинары состоятся и в других районах Сахалинской области - об их проведении организаторы будут сообщать дополнительно.

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Автор: Острова


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12:37   Предпринимательская платформа «Единой России» проведет мониторинг доступа в интернет населенных пунктов для внедрения онлайн-касс
                 Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в исполкоме Сахалинского регионального отделения партии.

12:15   В Охинском районе задержали браконьеров с калугой 
                 Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, злоумышленники добывали калугу.

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12:02   Сахалинские студенты впервые сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 
                 19 июня на базе Сахалинского строительного техникума проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Сварочные технологии». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

11:52   Пожарные в Охе тушили автомобиль, а в Корсакове - баню 
                 За минувшие сутки сахалинские огнеборцы трижды выезжали на ликвидацию пожаров. Так, 18 июня диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в Охе, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

11:37   В Смирных прошла встреча тех, кто бьется за достойные условия труда
                 Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду провели совместный семинар в Смирных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.

11:24   Углегорские полицейские призывают граждан сообщать о нарушениях ПДД 
                 Отделение ГИБДД ОМВД России по Углегорску призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения и тем самым вносить личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

11:10   В семи микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду
                 Семь микрорайонов Южно-Сахалинска на время гидравлических испытаний тепловых сетей останутся без горячей воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской коммунальной компании».

09:24   В Южно-Сахалинске пройдет единственный показ фильма «Разбуди меня»
                 В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

09:16   20 июня сахалинцы и курильчане смогут по телефону узнать все интересующее о пенсиях 
                 20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

09:02   Восемь сахалинских экскурсоводов прошли стажировку на Байкале 
                 Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале. Восемь участников объединения объединения «Школа экскурсоводов» побывали на берегах, чтобы перенять у своих коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».

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