19 июня 2017 г., 11:37

В Смирных прошла встреча тех, кто бьется за достойные условия труда

Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду провели совместный семинар в Смирных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.

Работникам, работодателям и руководителям органов власти Смирныховского района рассказали о применении трудового законодательства и рекомендовали активнее участвовать в развитии социального партнерства на уровне муниципалитета.

В первом в 2017 году совместном выездном семинаре, состоявшемся 15 июня, приняли участие председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко, председатели ряда областных отраслевых профсоюзов - здравоохранения - Наталья Александрова, культуры - Валентина Королева, образования - Светлана Горина, автомобильного транспорта - Виктор Лапанский, жизнеобеспечения - Валентина Куликова, а также специалист агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Марина Владимирова, первый заместитель главы Смирныховского района Евгений Демидов и более 40 представителей предприятий, учреждений и организаций Смирныховского района.

24 мая 2017 года в ходе заседания региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений глава областных профсоюзов озвучил инициативу о проведении совместных информационных семинаров во всех муниципальных образованиях области. Тогда это предложение профсоюзной стороны было единогласно поддержано как представителями органов власти, так и работодателями.

Члены комиссии сошлись во мнении о том, что, если в целом, на областном уровне, диалог между сторонами социального партнерства налажен - действует областная трехсторонняя комиссия, заключено и исполняется региональное соглашение, проводятся регулярные заседания и встречи, то на уровне муниципалитетов ситуация гораздо сложнее - в 14 районах трехсторонние комиссии не сформированы, а территориальные соглашения и вовсе заключены только в двух муниципальных образованиях - областном центре и в Невельском городском округе. Непросто складывается и развитие системы коллективно-договорного регулирования - к примеру, на предприятиях и в организациях Смирныховского района действует всего 7 коллективных договоров, что является показателем низкого уровня взаимодействия работников и работодателей, и может впоследствии привести к возникновению социально-трудовых споров и конфликтов.

- Конфликтов можно избежать, если работники и работодатели будут слышать друг друга, взаимодействовать, решать возникающие проблемы с помощью переговоров, - обратил внимание участников семинара Анатолий Крутченко. - Для того, чтобы ситуация на предприятии была стабильной, нужно создавать первичные профсоюзные организации, заключать коллективные договоры, в которых помимо основных положений трудового законодательства закрепляются и дополнительные гарантии работников. К ним относятся, например, установление оплаты труда с применением районного коэффициента к заработной плате в размере, максимально действующем для данной местности, установление процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы лицам в возрасте до 30 лет, прожившим в указанных районах не менее 5 лет суммарно или непрерывно, установление сокращенной 36-часовой рабочей недели для женщин, гарантии работникам, увольняемым из организации в связи с ее ликвидацией, либо сокращением численности или штата, и так далее. Наши семинары и будут направлены на информирование граждан о тех законных правах и гарантиях, которыми они могут воспользоваться.

В ходе семинара работники и работодатели Смирныховского района рассказали о своей практике взаимодействия, возникающих проблемах и путях их решения. Специалист агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Марина Владимирова акцентировала внимание на важности заключения и соблюдения положений коллективных договоров, проинформировала участников семинара об изменениях в трудовом законодательстве, затронула темы введения профессиональных стандартов, оплаты труда и проезда в отпуск, гарантий молодежи, и многие другие, ответила на поступившие вопросы.

По итогам семинара его участниками принято решение активизировать работу по формированию в Смирныховском районе территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и приступить к заключению муниципального трехстороннего соглашения - на данный момент представителями профсоюзов в адрес главы района уже направлены соответствующие методические рекомендации и проект данного документа.

Аналогичные совместные семинары состоятся и в других районах Сахалинской области - об их проведении организаторы будут сообщать дополнительно.