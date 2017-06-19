Пожарные в Охе тушили автомобиль, а в Корсакове - баню

За минувшие сутки сахалинские огнеборцы трижды выезжали на ликвидацию пожаров. Так, 18 июня диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в Охе, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К этому моменту наблюдалось горение заднего крыла автомобиля на площади в один квадратный метр. В тушении были задействованы 4 человека и одна единица техники. Причины возгорания устанавливаются.

В Александровск-Сахалинском районе, в селе Дуэ, пожарные ликвидировали возгорание трансформаторной опоры. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут - наблюдалось горение трансформаторной опоры на площади 2 квадратных метров.

В тушении было задействовано 3 человека и одна единица техники. Причины возгорания устанавливаются.

В Корсакове специалисты боролись с огнем в бане по улице Гвардейской. Возгорание было на площади в 2 квадратных метра. В тушении было задействовано 8 человека и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.