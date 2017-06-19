Сахалинские студенты впервые сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills

19 июня на базе Сахалинского строительного техникума проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Сварочные технологии». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

В экзамене участвуют 19 студентов выпускной группы № СВ-16 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))».

- В этом году выпускникам сахалинских техникумов представилась возможность пройти один из этапов государственной итоговой аттестации в совершенно новом формате - демонстрационного экзамена. В ходе экзамена ребята должны продемонстрировать полученные за время учебы профессиональные навыки и уровень своей квалификации. Задания для будущих специалистов усложнены и максимально приближены к реальным условиям современного производства, - рассказала экзаменационный эксперт Алевтина Верещагина.

Экзаменационные материалы разработаны национальными экспертами на основе конкурсных заданий финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия.

Демонстрационный экзамен включает в себя несколько этапов: проверка и настройка оборудования экспертами; инструктаж; экзамен и подведение итогов. В оценивании результатов выполнения заданий принимают участие независимые эксперты, социальные партнеры и потенциальные работодатели.

На территории Сахалинской области демонстрационный экзамен проводится в качестве эксперимента. Он пройдет по 4 компетенциям: «Электромонтаж» (на базе Сахалинского промышленно-экономического техникума»); «Сварочные технологии» (на базе Сахалинского строительного техникума); «Парикмахерское искусство» (на базе Сахалинского техникума сервиса) и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (на базе Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства).

Всего в этом году в экзамене примут участие 75 студентов выпускных курсов учреждений среднего профессионального образования Сахалинской области.

Министерство образования и науки России вводит для выпускников колледжей демонстрационный экзамен вместо текущей практики написания дипломной работы, так как это является необходимостью для демонстрации студентами приобретённых навыков и умений, которые делают их специалистами международного уровня.

В перспективе поэтапно планируется интегрировать демонстрационный экзамен в итоговую аттестацию во всех субъектах РФ.