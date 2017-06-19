В Охинском районе задержали браконьеров с калугой

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, злоумышленники добывали калугу.

Деятельность развернули три жителя Охинского района. Основным объектом промысла являлся именно исчезающий вид семейства осетровых. Незаконную продукцию они реализовывали с элементами конспирации преимущественно проверенным покупателям.

Преступная группа была захвачена с поличным при выгрузке добытой и уже переработанной калуги на побережье залива Байкал южнее села Москальво Охинского района. Добыча и катер с подвесным двигателем, прицеп для его транспортировки и трактор были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Сейчас с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления сотрудниками пограничного управления проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий. В отношении задержанных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».