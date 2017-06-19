19 июня 2017 г., 12:37

Предпринимательская платформа «Единой России» проведет мониторинг доступа в интернет населенных пунктов для внедрения онлайн-касс

Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в исполкоме Сахалинского регионального отделения партии.

- Результаты мониторинга будут представлены в конце июня, - заявил руководитель мониторинговой группы по внедрению ККТ Предпринимательской платформы Дмитрий Сазонов в ходе селекторного совещания партийной платформы. По его словам, мониторинг призван выявить, в каких населенных пунктах в действительности отсутствует интернет-соединение.

- Предпринимательская платформа партии разработала анкету для проведения мониторинга по наличию точек доступа к сети в населенных пунктах РФ. Анкета доступна как в электронном, так и в бумажном формате - для населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к сети Интернет. Анкетирование уже запущено - оно продлится до 26 июня. Члены Предпринимательской платформы проанализируют и обобщат полученные данные, которые позволят выработать наиболее эффективные предложения по успешному внедрению онлайн-касс, - заявил Сазонов.

Дмитрий Сазонов добавил, что в настоящее время перечни уже приняты в 81 субъектах РФ.

- При этом в Москве, Санкт-Петербурге и республике Крым нет пунктов, где отсутствует подключение. Однако представленные данные из других регионов могут оказаться недостоверными. Кроме того, в одной из республик подобный перечень отсутствует в принципе, - отметил парламентарий.

Сазонов добавил, что по итогам проведения первого этапа мониторинга партийной платформе удалось добиться отмены штрафов и других видов административной ответственности для тех предпринимателей, которые сделали все возможное для приобретения техники (заключили договоры, отправили заявки на подключение к сети и так далее). Соответствующее письмо-разъяснение было дано Минфином РФ.

- Таким образом, Предпринимательской платформе удалось защитить добросовестных предпринимателей, не успевших перейти на «онлайн-кассы» по независящим от них обстоятельствам, - рассказал он.

В свою очередь, сопредседатель Предпринимательской платформы Ольга Алексеева остановилась на проблемах, которые члены платформы выявили в ходе первого этапа мониторинга.

- Мы столкнулись с дефицитом техники и фискальных накопителей, проблемами технического обслуживания, покрытия сетью Интернет, стоимостью обслуживания, недостаточной разъяснительной работой, - рассказала она.

Для предстоящего мониторинга Предпринимательская платформа выработала четкий план действий.

- У нас есть все возможности для того, чтобы провести безболезненное внедрение новой контрольно-кассовой техники в регионах, - заключила сопредседатель Предпринимательской платформы Ольга Алексеева.