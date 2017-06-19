19 июня 2017 г., 12:38

Южносахалинцы могут рассказать прокуратуре, исполняют ли законы в местах лишения свободы

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сахалинской области организовала горячую линию и личный прием по вопросам соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в местах лишения свободы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.

В период работы горячей линии от граждан и организаций принимаются обращения о нарушениях при исполнении уголовных наказаний, связанных с лишением свободы. По всем обращениям будет организовано рассмотрение в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иным федеральным законодательством.

«Горячая линия» открыта с 19 июня по 23 июня 2017 года по телефону 8 (4242) 24-20-18.

Личный прием граждан по данным вопросам осуществляется в эти же даты с 16 до 17 часов по адресу: Южно-Сахалинск, улица Ленина, 283.