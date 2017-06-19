Автомобилисты облюбовали для проезда один из холмских дворов

Власти Холмска совершили рабочую поездку после жалобы граждан. Жители дома № 48 по улице Школьной обратились с просьбой провести ремонт тротуара к придомовой территории и ограничить проезд автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Глава администрации Андрей Сухомесов совместно с заместителем по ЖКХ Александром Трощенковым выехали на место, чтобы обследовать территорию и найти пути решения проблемы. Жительница Холмска Марина Брусова рассказала, что узкий проезд используют автомобилисты чтобы сократить путь, при этом прохода для пешеходов не остается, да и тротуар не благоустроен.

По словам главы администрации округа, сделать отсыпку тротуара и вбить ограждающие столбики можно оперативно, однако перед этими действиями необходимо установить статус дороги - является она тротуаром или автомобильным проездом. В ближайшее время будут подготовлены запросы в комитет по управлению имуществом по определению статуса.

Андрей Сухомесов подчеркнул, что это временное решение, к вопросу благоустройства дворов Школьной 48 и 48А надо подходить комплексно. Глава администрации поручил заместителю по ЖКХ рассмотреть вопрос включения этих дворов в программу благоустройства придомовых территорий на 2018 год, тем более, что в следующем году начнется масштабный ремонт фасадов в районе улиц Школьная и Молодежная.

Работа с обращением жильцов Школьной, 48, будет продолжена.