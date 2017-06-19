19 июня 2017 г., 13:51

В Невельске создают интернет-проект «Гордость» о самых значимых достопримечательностях региона

В Невельске в связи с 70-летием образования Сахалинской области готовят масштабный интерактивный проект «Гордость», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

До конца июня 2017 года планируется с учетом предложений жителей муниципальных образований сформировать, а затем путём голосования выбрать самые значимые достопримечательности Сахалина и Курил как в масштабах отдельных муниципальных образований, так и региона в целом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

Задача проекта - создать при непосредственном участии жителей региона интернет-ресурс, который объединит материалы о самых значимых, знаковых и интересных, по мнению граждан, местах, событиях, личностях, явлениях, традициях, природных, культурных, социальных объектах и будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, популяризации краеведческих, исторических, социально-экономических особенностей и достижений Сахалинской области и его жителей, продвижению положительного имиджа региона в Интернет-пространстве.

В настоящее время проводится муниципальный этап проекта, который предполагает сбор предложений жителей муниципальных образований по объектам голосования, представляющим важное, по их мнению, значение для муниципалитета и региона в целом, согласно следующим номинациям:

1. Личности;

2. История и культура;

3. Природа;

4. Образование;

5. Спорт и отдых;

6. Промышленность;

7. События и достижения;

8. Интересные и необычные факты истории и быта жителей Сахалинской области.

Свои предложения по объектам голосования, а так же фотографии и информацию об объектах для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе для голосования с пометкой «Проект «Гордость» можно направлять в электронном виде на адрес: nevelsk@adm.sakhalin.ru, на бумажном носителе - в администрацию Невельского городского округа, по адресу: Невельск, улица Ленина, 15, кабинет 206.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе администрации Невельского городского округа либо по телефону 8 (42436) 62-296.

Срок окончания приема предложений - 30 июня 2017 года.