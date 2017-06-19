19 июня 2017 г., 14:08

Углегорская администрация завела аккаунты в соцсетях

Углегорские власти теперь будут публиковать новости в нескольких социальных сетях, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

- Для жителей Углегорского района созданы официальные группы в социальных сетях. Принимаются сообщения об обнаруженных нарушениях в сфере благоустройства, дорожного и жилищного хозяйства, социальной сферы и т.д., с приложением фото- и видеоматериалов, - сообщается на сайте городского округа.

Официальный сайт теперь представлен в «Одноклассниках» и «Вконтакте».