Туристы в Южно-Сахалинске встретились с семьей медведей

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.
В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Группа туристов, решившая в субботу подняться по дороге на гору Российская (район горнолыжного комплекса Южно-Сахалинска), встретила на своем пути медвежью семью, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на «Интерфакс».
Углегорские власти теперь будут публиковать новости в нескольких социальных сетях, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.
В Невельске в связи с 70-летием образования Сахалинской области готовят масштабный интерактивный проект «Гордость», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Власти Холмска совершили рабочую поездку после жалобы граждан. Жители дома № 48 по улице Школьной обратились с просьбой провести ремонт тротуара к придомовой территории и ограничить проезд автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сахалинской области организовала горячую линию и личный прием по вопросам соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в местах лишения свободы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.
Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в исполкоме Сахалинского регионального отделения партии.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, злоумышленники добывали калугу.
Жителям первого арендного дома в Корсакове торжественно вручили ключи. Новые квартиры получили врачи, учителя, работники учреждений культуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
19 июня на базе Сахалинского строительного техникума проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Сварочные технологии». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
За минувшие сутки сахалинские огнеборцы трижды выезжали на ликвидацию пожаров. Так, 18 июня диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в Охе, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду провели совместный семинар в Смирных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.
Отделение ГИБДД ОМВД России по Углегорску призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения и тем самым вносить личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
Семь микрорайонов Южно-Сахалинска на время гидравлических испытаний тепловых сетей останутся без горячей воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской коммунальной компании».
В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале. Восемь участников объединения объединения «Школа экскурсоводов» побывали на берегах, чтобы перенять у своих коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».
|Архив новостей
|
Группа туристов, решившая в субботу подняться по дороге на гору Российская (район горнолыжного комплекса Южно-Сахалинска), встретила на своем пути медвежью семью, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на «Интерфакс».
Как рассказала спасателям одна из участниц туристической группы, они поднимались на гору от горнолыжного комплекса «Горный воздух». На пути им встретились медвежата с медведицей. Косолапое семейство сначала заметила собака одного из участников похода, она залаяла. Туристы поспешили в обратную сторону и натолкнулись на медвежат с матерью, стоящих на тропинке.
Попавшие в непростую ситуацию люди решили обратиться к специалистам - они позвонили спасателям. Им дали инструкции, что предпринять, чтобы зверь не напал. На место прибыли спасатели, оснащенные специальными отпугивателями. Сотрудники МЧС сопроводили группу в безопасное место.
Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.
В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Группа туристов, решившая в субботу подняться по дороге на гору Российская (район горнолыжного комплекса Южно-Сахалинска), встретила на своем пути медвежью семью, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на «Интерфакс».
Углегорские власти теперь будут публиковать новости в нескольких социальных сетях, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.
В Невельске в связи с 70-летием образования Сахалинской области готовят масштабный интерактивный проект «Гордость», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Власти Холмска совершили рабочую поездку после жалобы граждан. Жители дома № 48 по улице Школьной обратились с просьбой провести ремонт тротуара к придомовой территории и ограничить проезд автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сахалинской области организовала горячую линию и личный прием по вопросам соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в местах лишения свободы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.
Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в исполкоме Сахалинского регионального отделения партии.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, злоумышленники добывали калугу.
Жителям первого арендного дома в Корсакове торжественно вручили ключи. Новые квартиры получили врачи, учителя, работники учреждений культуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
19 июня на базе Сахалинского строительного техникума проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Сварочные технологии». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
За минувшие сутки сахалинские огнеборцы трижды выезжали на ликвидацию пожаров. Так, 18 июня диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в Охе, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду провели совместный семинар в Смирных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.
Отделение ГИБДД ОМВД России по Углегорску призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения и тем самым вносить личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
Семь микрорайонов Южно-Сахалинска на время гидравлических испытаний тепловых сетей останутся без горячей воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской коммунальной компании».
В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале. Восемь участников объединения объединения «Школа экскурсоводов» побывали на берегах, чтобы перенять у своих коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru