Туристы в Южно-Сахалинске встретились с семьей медведей

Группа туристов, решившая в субботу подняться по дороге на гору Российская (район горнолыжного комплекса Южно-Сахалинска), встретила на своем пути медвежью семью, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на «Интерфакс».

Как рассказала спасателям одна из участниц туристической группы, они поднимались на гору от горнолыжного комплекса «Горный воздух». На пути им встретились медвежата с медведицей. Косолапое семейство сначала заметила собака одного из участников похода, она залаяла. Туристы поспешили в обратную сторону и натолкнулись на медвежат с матерью, стоящих на тропинке.

Попавшие в непростую ситуацию люди решили обратиться к специалистам - они позвонили спасателям. Им дали инструкции, что предпринять, чтобы зверь не напал. На место прибыли спасатели, оснащенные специальными отпугивателями. Сотрудники МЧС сопроводили группу в безопасное место.