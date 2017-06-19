Сахалинские чиновники прошли испытания нормативами ГТО

В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

С приветственным словом к участникам обратился министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков - он поблагодарил коллег за пропаганду спорта и здорового образа жизни.

- Комплекс ГТО - это своего рода лакмусовая бумажка вашего физического состояния. Одни смогут выполнить нормативы на «отлично», другим придется поправить свою форму дополнительными тренировками. Но, тем не менее, вы сегодня здесь и готовы пройти испытания. Желаю вам показать наилучшие результаты, - напутствовал спортсменов Сергей Буренков.

В соревнованиях приняли участие 6 команд органов исполнительной власти Сахалинской области. По программе состязаний участникам предстоял забег на 2 и 3 километра в зависимости от возрастной группы, упражнения на гибкость, прыжки в длину, подтягивание для мужчин и отжимания для представительниц прекрасного пола.

Дружина регионального минспорта, ведомая министром, захватила лидирующие позиции и с большим отрывом финишировала на первом месте (616 очков). Свою лепту в победу также внесли Ася Суртаева, Алексей Боженко, Юлия Святая и Надежда Волык. Серебряные медали в копилку своих наград положили сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства (520 очков).

Нормативы ГТО в отдельных видах испытаний успешно выполнили Виталий Резников, Вениамин Высоцкий, Яна Свистунова и Оксана Ошлабан. Тройку призеров с результатом 504 очка, замкнула команда агентства мировых судей в составе Виталия Кузнецова, Игоря Сона, Максима Козлова, Зои Мандрыгиной и Татьяны Маркеловой. За призовой чертой остались сборные ЗАГСа, минсоцзащиты и агентства электроэнергетики.