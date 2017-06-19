19 июня 2017 г., 14:36

Южно-сахалинских рыбаков учат, как правильно оформлять документы на продукцию

В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.

На обучающих занятиях присутствовало около 150 представителей от рыбопромысловых, промышленных и транспортных компаний и предприятий Сахалинской области.

Консультации проводятся по инициативе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в рамках реализации положений приказа Минсельхоза России «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Как отметили в руководстве теруправления Россельхознадзора, информационная система в области ветеринарии «Меркурий» постоянно совершенствуется, в том числе и на основании предложений и замечаний, озвучиваемых рыбаками на этих занятиях.