Руководители Сахалина и РЖД договорились о взаимодействии по проекту транспортного перехода на материк

Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.



Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Прокуратура ждет от островитян вопросов об охране окружающей среды

Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Южно-сахалинских рыбаков учат, как правильно оформлять документы на продукцию

В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.

Сахалинские чиновники прошли испытания нормативами ГТО

В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.



В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

Туристы в Южно-Сахалинске встретились с семьей медведей

Группа туристов, решившая в субботу подняться по дороге на гору Российская (район горнолыжного комплекса Южно-Сахалинска), встретила на своем пути медвежью семью, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на «Интерфакс».



Группа туристов, решившая в субботу подняться по дороге на гору Российская (район горнолыжного комплекса Южно-Сахалинска), встретила на своем пути медвежью семью, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на «Интерфакс».

Углегорская администрация завела аккаунты в соцсетях

Углегорские власти теперь будут публиковать новости в нескольких социальных сетях, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.



Углегорские власти теперь будут публиковать новости в нескольких социальных сетях, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

В Невельске создают интернет-проект «Гордость» о самых значимых достопримечательностях региона

В Невельске в связи с 70-летием образования Сахалинской области готовят масштабный интерактивный проект «Гордость», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.



В Невельске в связи с 70-летием образования Сахалинской области готовят масштабный интерактивный проект «Гордость», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

Автомобилисты облюбовали для проезда один из холмских дворов

Власти Холмска совершили рабочую поездку после жалобы граждан. Жители дома № 48 по улице Школьной обратились с просьбой провести ремонт тротуара к придомовой территории и ограничить проезд автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.



Власти Холмска совершили рабочую поездку после жалобы граждан. Жители дома № 48 по улице Школьной обратились с просьбой провести ремонт тротуара к придомовой территории и ограничить проезд автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Южносахалинцы могут рассказать прокуратуре, исполняют ли законы в местах лишения свободы

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сахалинской области организовала горячую линию и личный прием по вопросам соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в местах лишения свободы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.



Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сахалинской области организовала горячую линию и личный прием по вопросам соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в местах лишения свободы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.

Предпринимательская платформа «Единой России» проведет мониторинг доступа в интернет населенных пунктов для внедрения онлайн-касс

Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в исполкоме Сахалинского регионального отделения партии.



Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в исполкоме Сахалинского регионального отделения партии.

В Охинском районе задержали браконьеров с калугой

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, злоумышленники добывали калугу.



Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, злоумышленники добывали калугу.

В Корсакове сдали первый арендный дом

Жителям первого арендного дома в Корсакове торжественно вручили ключи. Новые квартиры получили врачи, учителя, работники учреждений культуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.



Жителям первого арендного дома в Корсакове торжественно вручили ключи. Новые квартиры получили врачи, учителя, работники учреждений культуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Сахалинские студенты впервые сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills

19 июня на базе Сахалинского строительного техникума проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Сварочные технологии». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.



19 июня на базе Сахалинского строительного техникума проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Сварочные технологии». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

Пожарные в Охе тушили автомобиль, а в Корсакове - баню

За минувшие сутки сахалинские огнеборцы трижды выезжали на ликвидацию пожаров. Так, 18 июня диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в Охе, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.



За минувшие сутки сахалинские огнеборцы трижды выезжали на ликвидацию пожаров. Так, 18 июня диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в Охе, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

В Смирных прошла встреча тех, кто бьется за достойные условия труда

Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду провели совместный семинар в Смирных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.



Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду провели совместный семинар в Смирных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.

Углегорские полицейские призывают граждан сообщать о нарушениях ПДД

Отделение ГИБДД ОМВД России по Углегорску призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения и тем самым вносить личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.



Отделение ГИБДД ОМВД России по Углегорску призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД участниками дорожного движения и тем самым вносить личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

В семи микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду

Семь микрорайонов Южно-Сахалинска на время гидравлических испытаний тепловых сетей останутся без горячей воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской коммунальной компании».



Семь микрорайонов Южно-Сахалинска на время гидравлических испытаний тепловых сетей останутся без горячей воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской коммунальной компании».

В Южно-Сахалинске пройдет единственный показ фильма «Разбуди меня»

В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.



В понедельник, 19 июня, в кинотеатре «Комсомолец» в рамках киноклубного показа зрителям продемонстрируют один из лучших российских фильмов прошедшего года «Разбуди меня» Гийома Проценко, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

20 июня сахалинцы и курильчане смогут по телефону узнать все интересующее о пенсиях

20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.



20 июня в ходе прямой телефонной линии разъяснят сахалинцам и курильчанам вопросы пенсионного обеспечения, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.