19 июня 2017 г., 15:10

Злоумышленник в банном халате ограбил пожилую жительницу Невельска

В Невельске полицейские задержали гражданина 1963 года рождения, подозреваемого в разбое. Как сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД, мужчина пришел к соседке - пенсионерке 1929 года рождения - и попросил у нее денег.

Получив отказ, мужчина вернулся спустя какое-то время, но на этот раз он был в банном халате, с маской на голове и кухонным ножом.

Злоумышленник, угрожая здоровью и жизни пенсионерки, потребовал незамедлительно передать ему деньги. Бабушка отдала подозреваемому все, что у нее было. После этого мужчина в маске скрылся, но был задержан сотрудниками полиции. Часть денег он успел потратить на личные нужды, остальное изъято. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции и имеет судимость, также он нигде не работает.

Сыщики изъяли вещественные доказательства, в том числе банный халат, маску черного цвета с прорезями для глаз и кухонный нож.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.