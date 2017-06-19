19 июня 2017 г., 16:00

Участники «Чистого Берега» в Невельском районе прошли квест, очищая берега от мусора

В Невельском районе в выходные дни прошел экологический субботник «Чистый Берег». Добровольцам предстояло очистить от мусора прибрежную территорию протяженностью в 4 километра, сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные острова».

Пляжи сел Лопатино и Селезнево по традиции считаются самыми любимыми местами отдыха невельчан. В этом году добровольцы наполнили кузова 3 КамАЗов - с территории пляжа вывезли около 1 000 мешков с мусором.

В акции приняли участие более 500 человек. На помощь невельчанам пришли добровольцы из волонтерского центра Южно-Сахалинска и эколого-краеведческой организации «Белый Орлан». Ребята регулярно принимают участие в экологических акциях и выступают их инициаторами.

Первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв привести в порядок участок пляжа.

Член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова» Игорь Янчук поприветствовал всех участников акции и, в свою очередь, отметил, что «Чистый Берег» становится уже доброй июньской традицией.

- Люди собираются вместе. Своими коллективами, семьями и друзьями. Хочется этой акцией заложить традицию не только субботника, а бережного отношения к природе в целом. Чтобы с каждым годом мусора на пляже становилось меньше, - добавил он.

В субботнике поучаствовали и друзья фонда «Родные острова». Так, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов вместе с Игорем Янчук взяли на себя тяжелую работу по уборке с пляжа канатов и сетей, которые штормами выбросило на берег.

В этом году субботник превратили в квест. Территорию уборки разделили на четыре участка, и на каждом команда фонда спрятала настоящее пиратское послание в бутылке. Внутри - путь к сокровищам.

Учредителями фонда являются сахалинские рыбопромышленные компании, поэтому главными сокровищами стали свежие морепродукты, добытые в Охотском море. После окончания субботника всех ждал походный обед - каша, пирожки и чай, а завершилась акция розыгрышем ценных призов и концертом.

В 2016 году акция прошла впервые и собрала больше 300 добровольцев. Тогда с пляжа убрали более 500 мешков с мусором.