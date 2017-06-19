740 сахалинских выпускников написали ЕГЭ по химии и истории

19 июня выпускники Сахалинской области приступили к сдаче единого государственного экзамена по химии и истории - предметы одиннадцатиклассники пишут по выбору. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования региона.

На экзамен по истории пришли 455 человек. Химию писали 285 выпускников. Чтобы успешно сдать ЕГЭ, ребятам необходимо набрать по стобалльной шкале 36 баллов по химии и 32 балла по истории. Экзамен по истории длился 3 часа 55 минут, по химии - 3 часа 30 минут.

Свои результаты ЕГЭ по химии и истории одиннадцатиклассники узнают 4 июля. Организаторы и общественные наблюдатели отметили, что нарушений и технологических сбоев во время проведения сегодняшних экзаменов не зафиксировано.

- Мне хочется отметить, что основная масса выпускников сдала экзамены. Остались единицы тех, кто придет на итоговую аттестацию в резервные дни. Надо сказать, что в этом году экзаменационная кампания на территории Сахалинской области проходит в штатном режиме. Большую помощь в объективности и честности проведения ЕГЭ нам оказывают общественные наблюдатели. Стоит отметить, что та большая разъяснительная работа, которую мы проводим накануне экзаменов с выпускниками и их родителями, приносит свои положительные результаты. Школьники более ответственно отнеслись и к выбору экзаменов, и к соблюдению правил и требований на самом экзамене, - отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

С 20 июня начнутся резервные дни экзаменационного этапа. Написать экзамен в резервные дни могут те, кто получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русский язык или математика), пропустил его по уважительной причине или выбрал совпадающий по срокам предмет. Кроме того, в резервные сроки ЕГЭ могут сдавать и выпускники прошлых лет. Основной период ЕГЭ-2017 продлится до 1 июля.