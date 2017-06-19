В Охинском районе прогнозируется высокая пожарная опасность

Корсаковских чиновников проверили на «профпригодность»

Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.



Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.

Сахалинские судебные приставы вновь поделились кровью

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

На южносахалинца завели уголовное дело за пост в соцсети

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.



Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.

В Южно-Сахалинске по Карьерной улице на месяц ограничат движение

На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».



На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».

Спасатели на вертолете экстренно вывезли курильчанина в Южно-Сахалинск

19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.



19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

В южно-сахалинском лесу обнаружена машина с двумя трупами

Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.



Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.

20 июня в Южно-Сахалинске перекроют часть Комсомольской улицы

В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».



В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».

Новый товарищ оставил расслабившегося южносахалинца без накоплений

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Южно-Сахалинске раскрыли грабеж. Мужчина сообщил о похищении у него сумки, где находилось 50 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Южно-Сахалинске раскрыли грабеж. Мужчина сообщил о похищении у него сумки, где находилось 50 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.

24 июня в Южно-Сахалинске пройдет интеллектуальная битва

24 июня в Южно-Сахалинске пройдет XI городской турнир по нардам. В течение недели будет открыт набор участников. Как сообщили ТИА «Острова» в молодежном правительстве Сахалинской области, любителей древней восточной игры в островной столицы живет немало.



24 июня в Южно-Сахалинске пройдет XI городской турнир по нардам. В течение недели будет открыт набор участников. Как сообщили ТИА «Острова» в молодежном правительстве Сахалинской области, любителей древней восточной игры в островной столицы живет немало.

Юный сахалинец спародировал рэпера Эдшпиля на «тигровском» шоу талантов

В спортивном лагере «Тигр», работающем на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по восточным видам единоборств Сахалинской области, проходят мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании регионального минспорта, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



В спортивном лагере «Тигр», работающем на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по восточным видам единоборств Сахалинской области, проходят мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании регионального минспорта, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Волонтеры на мысе Кузнецова собрали около пяти тонн мусора

30 волонтеров в рамках федерального проекта «Чистые игры» провели генеральную уборку в прибрежной зоне мыса Кузнецова - недалеко от залёжки сивучей, расположенной на скалах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».



30 волонтеров в рамках федерального проекта «Чистые игры» провели генеральную уборку в прибрежной зоне мыса Кузнецова - недалеко от залёжки сивучей, расположенной на скалах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».

Анивские школьники встретились на «Радуге детства»

В Аниве прошел летний фестиваль «Радуга детства». Он собрал 11 команд из Анивы, Троицкого, Успенского, Огоньков и Тараная. Организацию и проведение фестиваля взял на себя педагогический коллектив местного Дома детского творчества, сообщили ТИА «Острова» в администрации городского округа.



В Аниве прошел летний фестиваль «Радуга детства». Он собрал 11 команд из Анивы, Троицкого, Успенского, Огоньков и Тараная. Организацию и проведение фестиваля взял на себя педагогический коллектив местного Дома детского творчества, сообщили ТИА «Острова» в администрации городского округа.

Участники «Чистого Берега» в Невельском районе прошли квест, очищая берега от мусора

В Невельском районе в выходные дни прошел экологический субботник «Чистый Берег». Добровольцам предстояло очистить от мусора прибрежную территорию протяженностью в 4 километра, сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные острова».



В Невельском районе в выходные дни прошел экологический субботник «Чистый Берег». Добровольцам предстояло очистить от мусора прибрежную территорию протяженностью в 4 километра, сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные острова».

В Охинском районе прогнозируется высокая пожарная опасность

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует на 20 июня высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.



Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует на 20 июня высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

740 сахалинских выпускников написали ЕГЭ по химии и истории

19 июня выпускники Сахалинской области приступили к сдаче единого государственного экзамена по химии и истории - предметы одиннадцатиклассники пишут по выбору. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования региона.



19 июня выпускники Сахалинской области приступили к сдаче единого государственного экзамена по химии и истории - предметы одиннадцатиклассники пишут по выбору. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования региона.

Злоумышленник в банном халате ограбил пожилую жительницу Невельска

В Невельске полицейские задержали гражданина 1963 года рождения, подозреваемого в разбое. Как сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД, мужчина пришел к соседке - пенсионерке 1929 года рождения - и попросил у нее денег.



В Невельске полицейские задержали гражданина 1963 года рождения, подозреваемого в разбое. Как сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД, мужчина пришел к соседке - пенсионерке 1929 года рождения - и попросил у нее денег.

Руководители Сахалина и РЖД договорились о взаимодействии по проекту транспортного перехода на материк

Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.



Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Прокуратура ждет от островитян вопросов об охране окружающей среды

Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Южно-сахалинских рыбаков учат, как правильно оформлять документы на продукцию

В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.