Анивские школьники встретились на «Радуге детства»

В Аниве прошел летний фестиваль «Радуга детства». Он собрал 11 команд из Анивы, Троицкого, Успенского, Огоньков и Тараная. Организацию и проведение фестиваля взял на себя педагогический коллектив местного Дома детского творчества, сообщили ТИА «Острова» в администрации городского округа.

По замыслу организаторов, в начале лета все детские летние оздоровительные площадки собираются в районном доме культуры и представляют свои визитные карточки в виде творческих номеров.

Фестивальные состязания продолжались в течение двух часов за главные номинации «Профи», «Мастера», «Оригиналы», «Восходящие звезды», «Дружные ребята», «Дебют», «Все краски мира», «Вместе мы сила» и другие.

Первыми свое творчество презентовали воспитанники Дома детского творчества - команда «Соло», представившая стильную вокально-танцевальную композицию.

Оригинальными костюмами отличилась команда «Книговенок» из Анивы - ребята выступили в образах книжных героев. Команда из Тараная подготовила зажигательный танец, а команда клубного формирования районного дома культуры «Играй город» устроила зарядку для всех зрителей. Участники команды «Олимп» из детской спортивной школы поведали о том, как проходит их спортивный день в лагере.

Как отмечают в администрации, уровень исполнения самодеятельных номеров растет из года в год. Прошлогодние дебютанты - площадки анивских школ № 1 и № 2 - более серьезно отнеслись к постановке творческих представлений, Их выступления были похожи на настоящее зрелищное шоу. Уверенно выступают и младшие школьники - участники команды начальной школы № 7 села Троицкого подготовили яркое выступление с песней и танцами. Блистали на сцене огоньковцы и успеновцы. Серьезную постановку представила школа № 5 села Троицкое - литературно-музыкальная композиция посвящена 70-летию со дня образования Сахалинской области.

В завершение фестиваля всем командам-участницам вручили грамоты с присуждением победы в соответствующих номинациях. Подарками стали вкуснейшие торты для всех участников.