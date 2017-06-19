Волонтеры на мысе Кузнецова собрали около пяти тонн мусора

30 волонтеров в рамках федерального проекта «Чистые игры» провели генеральную уборку в прибрежной зоне мыса Кузнецова - недалеко от залёжки сивучей, расположенной на скалах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».

Уборка прошла в формате экологического квеста - на побережье было собрано и уничтожено около пяти тонн мусора.

В первой игре на Сахалине участвовало 6 команд по 4 человека - они соревновались в количестве собранного мусора. Победу в соревновании организаторы присудили самой юной команде - «Дети океана». В её состав вошли волонтеры в возрасте от 9 до 14 лет - они получили сладкие призы и памятные подарки.

Место проведения было выбрано неслучайно - рядом с побережьем находится лежбище сивучей, на котором краснокнижные животные предпочитают отдыхать круглогодично. Группа волонтеров-спасателей морских млекопитающих давно планировала проведение игры в данном месте, так как оно является «магнитом» не только для млекопитающих, но и для всевозможного мусора, который сюда прибивает течениями и штормами. Также это место любят отдыхающие.

За время игры было собрано множество интересных находок - начиная от таких мелочей, как шариковая ручка из Кореи, и заканчивая постоянными «обитателями» островных пляжей - рыболовецкими снастями. Страна происхождения верёвок и сетей осталась неизвестной, но это не умаляет их опасности для морских обитателей, говорят организаторы уборки.

Волонтеры надеются, что смогут сделать такое мероприятие на острове регулярным и привлечь внимание большего количества людей к проблеме загрязнения океана и вопросу бережного отношения к природе.

«Чистые игры» - российский экологический образовательный проект, который с 2014 года прививает людям бережное отношение к природе. Экологические игры прошли в более 30 городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, на острове Ольхон (озеро Байкал), в Хабаровске, Владивостоке и многих других местах.