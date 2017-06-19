Юный сахалинец спародировал рэпера Эдшпиля на «тигровском» шоу талантов

В спортивном лагере «Тигр», работающем на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по восточным видам единоборств Сахалинской области, проходят мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании регионального минспорта, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Для ребят организовали развлекательное мероприятие «Шоу талантов». Жюри оценивало таланты воспитанников спортивной школы в трех номинациях: лучшее исполнение песни, лучший танец и конкурс чтецов.

- Талантливые, веселые и оригинальные номера заставили жюри, зрителей и самих участников испытать бурю положительных эмоций. Дети перевоплощались в артистов и певцов современной российской эстрады. Перед зрителями предстали Эндшпиль, группа «Сальто назад», Юлия Михальчик и другие. В конкурсе чтецов прозвучали стихотворения: «Бородино», «У лукоморья дуб зеленый», «День победы». Зажигательные танцевальные номера никого не оставили равнодушными, - рассказал тренер-преподаватель Расул Керимов.

По итогам конкурса «Лучший голос» первое место завоевала Ю Ми Ли с песней «Птица». Серебро завоевала Ева Гончарова, исполнив композицию «Как Ромео и Джульетта». Третье место разделили Евгений Сон с лиричным «Малиновым рассветом» и Максим Сорокин с песней «Журавли».

В номинации «Лучший танец» не было равных дуэту Данила Гачко и Дианы Раздобреевой. Второе место разделили Ева Гончарова и Алена Минина. Призовую тройку замкнул Дмитрий Мартьянов.

В конкурсе чтецов лучше всех литературное произведение исполнил Даниил Миронов. Второе место жюри отдало Екатерине Жеребцовой. Бронза пополнила копилку наград Константина Носкова.