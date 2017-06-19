24 июня в Южно-Сахалинске пройдет интеллектуальная битва

24 июня в Южно-Сахалинске пройдет XI городской турнир по нардам. В течение недели будет открыт набор участников. Как сообщили ТИА «Острова» в молодежном правительстве Сахалинской области, любителей древней восточной игры в островной столицы живет немало.

Бороться за призовые места и награды каждый раз приходит равное количество как любителей, так и тех, кто не мыслит своей жизни без нардов.

Организаторы - областная организация «Лидер» - напоминают, что для участия в турнире необязательно профессионально играть в нарды. Большая часть игроков всегда состоит из любителей, именно поэтому шанс проявить себя и занять призовое место есть у каждого.

Через год победители и призеры всех соревнований нового сезона будут бороться за поездку на чемпионат России по спортивным нардам.

До большой интеллектуальной битвы осталась одна неделя. Турнир начнется 24 июня в 11 :45 по адресу: улица Пограничная, 20 Б. Более подробную информацию, а также условия участия в игре можно узнать по телефону: 41-75-78 (Сергей И).

По итогам прошедших десяти турниров были отобраны 16 победителей и призеров, которые в мае 2017 года сразились на заключительном VIP-турнире. Бесспорный лидер соревнований Александр Цоя 9 июня отправился на VII открытый чемпионат России в Пятигорск. Более подробно о результатах игры можно будет узнать по возвращению Александра Цоя. На чемпионате России Сахалинская область была представлена впервые.