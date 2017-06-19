19 июня 2017 г., 17:28

Новый товарищ оставил расслабившегося южносахалинца без накоплений

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Южно-Сахалинске раскрыли грабеж. Мужчина сообщил о похищении у него сумки, где находилось 50 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.

Как выяснилось, потерпевший употреблял у себя в квартире спиртные напитки. Выпитого оказалось недостаточно, и он пошел в магазин за очередной дозой. По пути он познакомился с гражданином, купил спиртного и пригласил случайного знакомого к себе в гости для совместного распития алкоголя.

В ходе застолья хозяин квартиры похвастался новому товарищу о наличии у него денежных средств, которые он накопил на пластиковые окна. Затем, когда спиртное опять закончилось, оба товарища направились в торговую точку для той же цели - приобрести горячительного. По дороге злоумышленник, зная, что у потерпевшего в сумке находятся денежные средства, вырвал ее из рук заявителя, и скрылся с места преступления.

Стражи порядка задержали подозреваемого. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. отношении 24-летнего безработного, ранее судимого жителя областного центра избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.