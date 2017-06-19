19 июня 2017 г., 17:32

20 июня в Южно-Сахалинске перекроют часть Комсомольской улицы

В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».

20 июня с 9 часов до вечера 4 июля будут закрыты для движения тротуар по западной стороне улицы Комсомольской и две полосы проезжей части на участке от перекрестка с Коммунистическим проспектом до улицы Хабаровской. Еще две полосы останутся свободными - они будут открыты в обе стороны для личного и общественного транспорта.

Остановка общественного транспорта «Дворец детского (юношеского) творчества» будет закрыта. Автобусы № 20, 67, 7 будут проезжать данный участок по свободным полосам и высаживать пассажиров на остановке «Поликлиника №1».

Объезд личного автотранспорта будет осуществляться также и по улице Леонова.

В рамках реализации плана мероприятий по подготовке систем тепло- водоснабжения, водоотведения «Сахалинской Коммунальной Компании» на 2017-2018 гг. здесь проложат новый участок теплотрассы общей протяженностью 360 метров. В работе будут применены современные трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции.