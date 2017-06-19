19 июня 2017 г., 18:16

В Южно-Сахалинске по Карьерной улице на месяц ограничат движение

На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».

Проезд к домам будет осуществляться по внутриквартальным дорогам, объезд закрытого участка - по улице Промышленной. Здесь будут вестись плановые работы по реконструкции участка теплотрассы № 7 в рамках подготовки теплосетевого хозяйства города к зиме.

Специалисты подрядной организации «СКК» заменят 160 метров ветхого трубопровода на новый в пенополимерминеральной изоляции. Эти работы позволят повысить надежность системы теплоснабжения всего города.

Участок дороги перекроют 20 июня с 8:00. Завершить работы планируется 20 июля. Для движения транспорта участок дороги откроют в 23:00.