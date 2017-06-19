19 июня 2017 г., 18:27

На южносахалинца завели уголовное дело за пост в соцсети

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ - «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.

По версии следствия, в апреле 2015 года 35-летний подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети, доступной для обозрения неограниченного круга лиц, видеозапись, посредством которой осуществлялось публичное возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.