На южносахалинца завели уголовное дело за пост в соцсети

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Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.
На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».
19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.
В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Южно-Сахалинске раскрыли грабеж. Мужчина сообщил о похищении у него сумки, где находилось 50 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.
24 июня в Южно-Сахалинске пройдет XI городской турнир по нардам. В течение недели будет открыт набор участников. Как сообщили ТИА «Острова» в молодежном правительстве Сахалинской области, любителей древней восточной игры в островной столицы живет немало.
В спортивном лагере «Тигр», работающем на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по восточным видам единоборств Сахалинской области, проходят мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании регионального минспорта, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
30 волонтеров в рамках федерального проекта «Чистые игры» провели генеральную уборку в прибрежной зоне мыса Кузнецова - недалеко от залёжки сивучей, расположенной на скалах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».
В Аниве прошел летний фестиваль «Радуга детства». Он собрал 11 команд из Анивы, Троицкого, Успенского, Огоньков и Тараная. Организацию и проведение фестиваля взял на себя педагогический коллектив местного Дома детского творчества, сообщили ТИА «Острова» в администрации городского округа.
В Невельском районе в выходные дни прошел экологический субботник «Чистый Берег». Добровольцам предстояло очистить от мусора прибрежную территорию протяженностью в 4 километра, сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные острова».
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует на 20 июня высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
19 июня выпускники Сахалинской области приступили к сдаче единого государственного экзамена по химии и истории - предметы одиннадцатиклассники пишут по выбору. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования региона.
В Невельске полицейские задержали гражданина 1963 года рождения, подозреваемого в разбое. Как сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД, мужчина пришел к соседке - пенсионерке 1929 года рождения - и попросил у нее денег.
Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.
В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
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Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ - «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.
По версии следствия, в апреле 2015 года 35-летний подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети, доступной для обозрения неограниченного круга лиц, видеозапись, посредством которой осуществлялось публичное возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.
На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».
19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.
В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Южно-Сахалинске раскрыли грабеж. Мужчина сообщил о похищении у него сумки, где находилось 50 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.
24 июня в Южно-Сахалинске пройдет XI городской турнир по нардам. В течение недели будет открыт набор участников. Как сообщили ТИА «Острова» в молодежном правительстве Сахалинской области, любителей древней восточной игры в островной столицы живет немало.
В спортивном лагере «Тигр», работающем на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по восточным видам единоборств Сахалинской области, проходят мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании регионального минспорта, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
30 волонтеров в рамках федерального проекта «Чистые игры» провели генеральную уборку в прибрежной зоне мыса Кузнецова - недалеко от залёжки сивучей, расположенной на скалах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».
В Аниве прошел летний фестиваль «Радуга детства». Он собрал 11 команд из Анивы, Троицкого, Успенского, Огоньков и Тараная. Организацию и проведение фестиваля взял на себя педагогический коллектив местного Дома детского творчества, сообщили ТИА «Острова» в администрации городского округа.
В Невельском районе в выходные дни прошел экологический субботник «Чистый Берег». Добровольцам предстояло очистить от мусора прибрежную территорию протяженностью в 4 километра, сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные острова».
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует на 20 июня высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
19 июня выпускники Сахалинской области приступили к сдаче единого государственного экзамена по химии и истории - предметы одиннадцатиклассники пишут по выбору. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования региона.
В Невельске полицейские задержали гражданина 1963 года рождения, подозреваемого в разбое. Как сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД, мужчина пришел к соседке - пенсионерке 1929 года рождения - и попросил у нее денег.
Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.
В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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