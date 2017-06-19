Сахалинские судебные приставы вновь поделились кровью

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Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.
На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».
19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.
В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Южно-Сахалинске раскрыли грабеж. Мужчина сообщил о похищении у него сумки, где находилось 50 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.
24 июня в Южно-Сахалинске пройдет XI городской турнир по нардам. В течение недели будет открыт набор участников. Как сообщили ТИА «Острова» в молодежном правительстве Сахалинской области, любителей древней восточной игры в островной столицы живет немало.
В спортивном лагере «Тигр», работающем на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по восточным видам единоборств Сахалинской области, проходят мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании регионального минспорта, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
30 волонтеров в рамках федерального проекта «Чистые игры» провели генеральную уборку в прибрежной зоне мыса Кузнецова - недалеко от залёжки сивучей, расположенной на скалах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».
В Аниве прошел летний фестиваль «Радуга детства». Он собрал 11 команд из Анивы, Троицкого, Успенского, Огоньков и Тараная. Организацию и проведение фестиваля взял на себя педагогический коллектив местного Дома детского творчества, сообщили ТИА «Острова» в администрации городского округа.
В Невельском районе в выходные дни прошел экологический субботник «Чистый Берег». Добровольцам предстояло очистить от мусора прибрежную территорию протяженностью в 4 километра, сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные острова».
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует на 20 июня высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
19 июня выпускники Сахалинской области приступили к сдаче единого государственного экзамена по химии и истории - предметы одиннадцатиклассники пишут по выбору. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования региона.
В Невельске полицейские задержали гражданина 1963 года рождения, подозреваемого в разбое. Как сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД, мужчина пришел к соседке - пенсионерке 1929 года рождения - и попросил у нее денег.
Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.
В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
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Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Доноры крови - единственный источник жизни для миллионов тяжелобольных, рожениц, пострадавших в авариях и катастрофах. Забор крови производится после заполнения анкеты, сдачи стандартного лабораторного анализа, с помощью которого определяются необходимые сведения о состоянии здоровья человека и медицинского обследования врача.
В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата управления, а также отделов судебных приставов, расположенных в Южно-Сахалинске, Аниве, Холмске и других населенных пунктах области, не имевшие противопоказаний по состоянию здоровья. Вся сданная донорская кровь пойдет на лечение тяжелобольных людей, чья жизнь зависит от её компонентов.
- Кто-то из сотрудников впервые сдавал кровь, но были и те, для кого это привычное дело. Многие из них не понаслышке знают, что человеческая жизнь вмиг может оборваться от того, что нет донорской крови, поэтому они регулярно посещают Сахалинскую областную станцию переливания крови, - отмечают в управлении ФССП России по Сахалинской области.
Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.
На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».
19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.
В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Южно-Сахалинске раскрыли грабеж. Мужчина сообщил о похищении у него сумки, где находилось 50 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.
24 июня в Южно-Сахалинске пройдет XI городской турнир по нардам. В течение недели будет открыт набор участников. Как сообщили ТИА «Острова» в молодежном правительстве Сахалинской области, любителей древней восточной игры в островной столицы живет немало.
В спортивном лагере «Тигр», работающем на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по восточным видам единоборств Сахалинской области, проходят мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании регионального минспорта, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
30 волонтеров в рамках федерального проекта «Чистые игры» провели генеральную уборку в прибрежной зоне мыса Кузнецова - недалеко от залёжки сивучей, расположенной на скалах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».
В Аниве прошел летний фестиваль «Радуга детства». Он собрал 11 команд из Анивы, Троицкого, Успенского, Огоньков и Тараная. Организацию и проведение фестиваля взял на себя педагогический коллектив местного Дома детского творчества, сообщили ТИА «Острова» в администрации городского округа.
В Невельском районе в выходные дни прошел экологический субботник «Чистый Берег». Добровольцам предстояло очистить от мусора прибрежную территорию протяженностью в 4 километра, сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные острова».
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует на 20 июня высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
19 июня выпускники Сахалинской области приступили к сдаче единого государственного экзамена по химии и истории - предметы одиннадцатиклассники пишут по выбору. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования региона.
В Невельске полицейские задержали гражданина 1963 года рождения, подозреваемого в разбое. Как сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД, мужчина пришел к соседке - пенсионерке 1929 года рождения - и попросил у нее денег.
Сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии в вопросах реализации проекта по транспортному переходу на материк. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Сахалинская природоохранная прокуратура проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В Южно-Сахалинске прошли занятия по обучению представителей рыбопромыслового и транспортного бизнеса по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на рыбопродукцию в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора о Приморскому краю и Сахалинской области.
В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках VI спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. На стадионе «Спартак» выявили сильнейших в испытаниях из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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