Сахалинские судебные приставы вновь поделились кровью

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Доноры крови - единственный источник жизни для миллионов тяжелобольных, рожениц, пострадавших в авариях и катастрофах. Забор крови производится после заполнения анкеты, сдачи стандартного лабораторного анализа, с помощью которого определяются необходимые сведения о состоянии здоровья человека и медицинского обследования врача.

В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата управления, а также отделов судебных приставов, расположенных в Южно-Сахалинске, Аниве, Холмске и других населенных пунктах области, не имевшие противопоказаний по состоянию здоровья. Вся сданная донорская кровь пойдет на лечение тяжелобольных людей, чья жизнь зависит от её компонентов.

- Кто-то из сотрудников впервые сдавал кровь, но были и те, для кого это привычное дело. Многие из них не понаслышке знают, что человеческая жизнь вмиг может оборваться от того, что нет донорской крови, поэтому они регулярно посещают Сахалинскую областную станцию переливания крови, - отмечают в управлении ФССП России по Сахалинской области.