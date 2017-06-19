Корсаковских чиновников проверили на «профпригодность»

Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.

28 человек ответили на поставленные вопросы без единого замечания, одному даны рекомендации обратить внимание на допущенные недостатки в работе, 8 сотрудников рекомендованы к повышению в должности.

Аттестацию в администрации Корсаковского округа муниципальный служащий проходит один раз в три года. В этом году особый акцент был сделан не на теоретическую часть знаний федерального, областного законодательства и муниципальных нормативно-правовых актов, а на практическую часть непосредственной работы специалиста, связанную с его должностными обязанностями.

Уровень профессиональных знаний муниципального служащего в администрации продолжат оценивать и дальше. Второй этап сдачи экзаменов пройдет осенью этого года.